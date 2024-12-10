Допоможе апелювати до Трампа. Політолог роз'яснив суть нової Контактної групи

Нова контактна група розробить спільну позицію Європи щодо завершення війни між Україною та Росією. З такою позицією можна буде апелювати до обраного президента США Дональда Трампа.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Ігор Рейтерович.
"Створення подібної контактної групи може дати Україні необхідний стимул для того, щоб переговорити, власне, з європейцями, відпрацювати спільну позицію, а потім з цією позицією якось апелювати до Трампа, апелювати до того плану, який можуть запропонувати Сполучені Штати", - вважає Рейтерович.
Він уточнив, що такий варіант розвитку подій можливий, якщо Контактна група складатиметься з конструктивних країн.
"Тож сама по собі ініціатива непогана. Це певний реверанс, ймовірно, і сигнал у бік Європи. Але подивимося, як на неї відреагують американці", - додав політолог.
Нагадаємо, вчора, 9 грудня, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував президентові України Володимиру Зеленському створити контактну групу з Польщі, Франції, Британії та Німеччини.
Така група, за його словами, могла б зайнятися розробкою спільної позиції щодо завершення війни в Україні.
При цьому президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже організувала таку контактну групу. Перша зустріч пройде у грудні.
За словами заступника глави Офісу президента України Ігоря Жовкви, планується, що на першій зустрічі, зокрема, порушать питання гарантій безпеки для України до вступу до НАТО.
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