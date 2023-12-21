Допоможе 6 млн українців. В Раді пояснили важливість легалізації медичного канабісу

Кому потрібні ліки на основі канабісу

Закон про легалізацію медичного канабісу набуде чинності у другому півріччі 2024-го року. Його ухвалення у другому читанні підтримали 248 народних депутатів.

За офіційними підрахунками близько 2 мільйонам українців це дасть доступ до сучасних нешкідливих методик лікування ліками на основі медичного канабісу.

"А за підрахунками пацієнтських організацій, це потрібно приблизно 6 мільйонам пацієнтів, включаючи військових, поранених і цивільних з проблемами ПТСР. Плюс – це допоможе категорії пацієнтів з онкологічними захворюваннями, хворобою Паркінсона, епілепсією та іншими. Перелік хвороб дуже великий", – каже Михайло Радуцький.

Рецептурні ліки. Коли препарати з'являться в аптеках

Щоб такі ліки зявилися в аптеках, уряд обіцяє пришвидшитись, але ще треба розробити багато підзаконних актів, додає голова профільного комітету.

Фото: Медичний канабіс допоможе пацієнтам з онкологічними захворюваннями, хворобою Паркінсона, епілепсією та багатьма іншими (Getty Images)

"Розраховано, що на це піде не більше шести місяців, але враховуючи те, наскільки це важливий законопроект, обіцяють реалізацію набагато швидше. Але вже ми знаємо, що одна із фракцій буде подавати блокуючі постанови. Наступного місяця треба буде проголосувати проти цих блокуючих постанов. І вже після того закон направлять на підпис президенту", – додає він.

Михайло Радуцький вкотре розвіяв міф про те, що тепер в Україні нібито легалізоване широке використання канабісу, не лише медичного.

"Це дурість. Україна ратифікувала положення ООН, яке вже багато років тому викреслило канабіс з переліку наркотичних засобів. Розповсюдження таких тез – це рівень чуток бабусь біля під'їзду, оскільки канабіс за своїм принципом дії не має ніяких наркотичних властивостей. Це рослина, яка має таке саме відношення до наркотиків, як я до балету", – каже він.

За словами Михайла Радуцького, цілому ряду пацієнтам використання канабісу в медичних цілях щонайменше дозволить не стати наркозалежними, оскільки людям з сильним болем зазвичай призначають або морфій, або інші сильні наркотичні засоби.

Фото: Препарати на основі медичного канабісу в Україні будуть виключно рецептурними (Getty Images)

"Якраз канабіноїди – це нешкідлива і дуже дієва заміна наркотику. Також хочу підкреслити: в законі напряму вказано, що ми легалізували тільки медичний канабіс. Тобто покурити канабіс і поїсти печива з ним неможливо. Такий канабіс в Україні не легалізовано", – підкреслює співрозмовник.

Препарати на основі медичного канабісу в Україні будуть виключно рецептурними. Придбати їх в аптеках можна буде тільки за електронним рецептом з підписом лікаря, щоб

"Це дасть можливість в електронній системі відслідковувати, що це препарат отримано саме за призначенням", – додає голова комітету.