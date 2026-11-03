Допомогу ВПО продовжили до кінця лютого, але отримають її не всі переселенці

У вересні Кабмін ухвалив постанову №1087, якою змінив порядок надання допомоги ВПО, затверджений постановою №332. Новий шестимісячний період стартував 1 вересня 2026 року і триватиме до 28 лютого 2027 року.

Листопадові виплати входять у цей період. Проте отримають їх лише ті, хто й надалі відповідає вимогам програми.

Автоматичне поновлення передбачене для переселенців, які отримували допомогу станом на 31 серпня 2026 року і досі мають на неї право. Таким родинам не потрібно повторно подавати заяву лише через те, що закінчився попередній період.

Окремо уряд врегулював виплати дітям з родин ВПО, яким допомогу призначили без урахування доходів батьків. Для них виплати на новий період також продовжують автоматично.

Під час розгляду заяви Пенсійний фонд перевіряє, чи відповідає родина критеріям програми. Для більшості дорослих ключовим є дохід: у 2026 році середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не має перевищувати 10 380 гривень.

Якщо виплату не поновили або змінилися обставини, переселенцям радять звернутися до Пенсійного фонду, щоб з'ясувати причину.

Розмір допомоги не змінився. Дітям і людям з інвалідністю щомісяця виплачують 3 000 гривень, решті одержувачів - 2 000 гривень.

Кошти нараховують на кожного члена родини, який відповідає умовам програми.