Помощь ВПО продлили до конца февраля, но получат ее не все переселенцы

В сентябре Кабмин принял постановление №1087, которым изменил порядок предоставления помощи ВПО, утвержденный постановлением №332. Новый шестимесячный период стартовал 1 сентября 2026 года и продлится до 28 февраля 2027 года.

Ноябрьские выплаты включаются в этот период. Однако получат их только те, кто и дальше отвечает требованиям программы.

Автоматическое обновление предусмотрено для переселенцев, которые получали помощь по состоянию на 31 августа 2026 года и до сих пор имеют на нее право. Таким семьям не нужно повторно подавать заявление только потому, что закончился предыдущий период.

Отдельно правительство урегулировало выплаты детям из семей ВПО, которым помощь назначили без учета доходов родителей. Для них выплаты на новый период также продолжаются автоматически.

При рассмотрении заявления Пенсионный фонд проверяет, соответствует ли семья критериям программы. Для большинства взрослых ключевым является доход: в 2026 году среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10 380 гривен.

Если выплата не возобновилась или изменились обстоятельства, переселенцам советуют обратиться в Пенсионный фонд, чтобы выяснить причину.

Размер пособия не изменился. Детям и людям с инвалидностью ежемесячно выплачивают 3 000 гривен, остальным получателям – 2 000 гривен.

Средства начисляются на каждого члена семьи, отвечающего условиям программы.