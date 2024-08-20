Допомогу від ООН вже отримали 470 тисяч українських пенсіонерів: хто має право на виплати

В межах програми додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію меншу за 3250 грн і проживають на територіях активних або можливих бойових дій та які не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, наявної у базах даних Пенсійного фонду.

"Україна мала міцні системи соціальної допомоги ще до війни, і цей проект є яскравим прикладом того, як ми можемо використовувати ці механізми для підтримки найбільш вразливих людей у складний час", – сказав Річард Рейган, директор ВПП в Україні.

За його словами, це не тільки економічно ефективно для ВПП, але й дуже зручно для літніх пенсіонерів - отримувати необхідну допомогу без потреби подавати заявки чи документи.

Програма ООН

Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.

У червні Всесвітня продовольча програма ООН продовжила програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів до кінця 2024 року.

Програма фінансується за кошти Німеччини, Норвегії, Фінляндії, Європейського Союзу, Швеції, Швейцарії та приватних донорів.