ООН продовжила допомогу українським пенсіонерам: хто має право на доплати

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів до кінця 2024 року. Гроші зможуть отримати люди з прифронтових областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

"Пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати в сумі, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують", - йдеться в повідомленні.

Умови програми

Право на отримання допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Області, в яких виплачується допомога

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій: