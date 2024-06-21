ООН продовжила допомогу українським пенсіонерам: хто має право на доплати
Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів до кінця 2024 року. Гроші зможуть отримати люди з прифронтових областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
"Пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати в сумі, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують", - йдеться в повідомленні.
Умови програми
Право на отримання допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:
- отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;
- проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій);
- не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Області, в яких виплачується допомога
Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Луганської;
- Миколаївської;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Чернігівської областей.
Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.