Допомогу від ООН отримають ще 130 тисяч українців

Як зазначили в прес-службі, це вже третій список, наданий управлінню верховного комісара ООН у справах біженців. По списку переданих заяв 12 травня та 26 червня вже було виплачено грошову допомогу 143 338 особам.

У Мінісоцполітики звертають увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат.

Для отримання грошової допомоги особам, які відповідають критеріям, необхідно зареєструватися на платформі єДопомога. Ця гуманітарна платформа має три напрями підтримки українців: державна, волонтерська та міжнародна. єДопомога міжнародна надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Зі свого боку, Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.