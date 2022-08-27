Помощь ООН получат еще 277 тысяч украинцев

Министерство социальной политики Украины передало Всемирной продовольственной программе ООН очередной список заявлений на выплату денежной помощи. Пособие выплачивается в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Которая отметили в пресс-службе, список состоит из 127 626 заявлений от малообеспеченных семей и лиц с инвалидностью с Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей. Помощь сможет получить 276 551 человек.

В целом списки, которые были переданы Минсоцполитики на выплаты международным организациям, включают 780 722 человека. Кроме этого передана информация для выплат 189 428 лицам, указанным в заявлениях, поданных через платформу єДопомога

"На сегодня общее количество людей, переданных в списках в международные организации для проведения выплат, равно 1 246 701", - сообщили в пресс-службе.