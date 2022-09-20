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Помощь от ООН получат еще 130 тысяч украинцев

Фото: помощь ООН получат 130 тысяч пенсионеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики передало Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев список заявлений для выплаты денежной помощи 130 000 человек. Среди них люди уязвимых категорий - пенсионеры, которые не являются переселенцами, но нуждаются в поддержке, зарегистрировавшие заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе есть єДопомога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Как отметили в пресс-службе, это уже третий список, поданный управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев. По списку переданных заявлений 12 мая и 26 июня уже было выплачено денежное пособие 143 338 лицам.

В Минсоцполитики обращают внимание, что после передачи списков на выплату международные организации проводят дополнительную проверку по дедубликации выплат.

Для получения денежной помощи лицам, соответствующим критериям, необходимо зарегистрироваться на платформе єДопомога. У этой гуманитарной платформы есть три направления поддержки украинцев: государственная, волонтерская и международная. єДопомога международная предоставляет возможность оставить заявку на финансовую поддержку от международных организаций. Со своей стороны Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о человеке.

На сегодняшний день 2 545 645 человек включены в списки, переданные Минсоцполитики в различные международные организации, в том числе УВКБ ООН, для выплаты денежной помощи, из которых 901 052 человека уже получили денежную помощь.

Пособие выплачивается в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев.

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Министерство социальной политики