Допомогу для переселенців в Україні буде розширено: кого саме це торкнеться

Уряд України вирішив розширити допомогу, яку надають переселенцям. Йдеться про людей, які повернутися додому з-за кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Відповідна постанова була ухвалена для того, щоб сім'ї, які опинилися в ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу малозабезпеченим", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб та українських шукачів притулку, які повертатимуться з-за кордону і ще не встигли працевлаштуватися в Україні та не мають власних джерел доходів.
Допомога призначатиметься на 6 місяців:
Щоб посприяти поверненню громадян до економічно незалежного та самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.
Йдеться про ті сім'ї ВПО або громадян, які повертаються в Україну, в яких є непрацюючі працездатні особи. Вони мають протягом 2 місяців після призначення допомоги працевлаштуватися або стати на облік у Державному центрі зайнятості.
Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
Уряд вирішив, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців - до кінця січня 2024 року.
Водночас, як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, Кабінет міністрів України продовжив виплату компенсації на проживання усім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць. Після 1 березня їх будуть отримувати лише пенсіонери та деякі інші категорії українців.
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