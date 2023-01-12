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Допомогу при народженні дитини можна оформити онлайн: інструкція Мінсоцполітики

Фото: допомогу при народженні дитини можна оформити онлайн  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Допомогу при народженні дитини оформлюють на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. Оформлення можливе протягом 12 місяців з дня народження дитини, протягом періоду дії карантину і ще одного місяця після його завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінсоцполітики.

Для оформлення допомоги онлайн потрібно:

  • 1. Зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.
  • 2. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накладіть електронний підпис.
  • 3. Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.
  • 4. Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту призначать допомогу (у разі правильно заповненої форми).

Також можна скористатися комплексною послугою єМалятко на порталі Дія.

Нагадаємо, розмір допомоги при народженні дитини фіксований та однаковий для всіх (попри кількість дітей, які виховуються в сім’ї).

Розмір цієї допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово в сумі 10 320 гривень, а решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців - по 860 гривень кожного місяця.

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Міністерство соціальної політики