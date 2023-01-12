RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помощь при рождении ребенка можно оформить онлайн: инструкция Минсоцполитики

Фото: помощь при рождении ребенка можно оформить онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Помощь при рождении оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает ребенок. Оформление возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, в период действия карантина и еще одного месяца после его завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Для оформления помощи онлайн нужно:

  • 1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.
  • 2. Заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись.
  • 3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.
  • 4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).

Также можно воспользоваться комплексной услугой єМалятко на портале Дія.

Напомним, размер пособия при рождении ребенка одинаков для всех (несмотря на количество детей, воспитывающихся в семье).

Размер этой помощи составляет 41280 гривен. Выплата проводится единовременно в сумме 10 320 гривен, а остальная помощь выплачивается в течение следующих 36 месяцев - по 860 гривен каждый месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики