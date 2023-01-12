Помощь при рождении ребенка можно оформить онлайн: инструкция Минсоцполитики

Помощь при рождении оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает ребенок. Оформление возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, в период действия карантина и еще одного месяца после его завершения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Для оформления помощи онлайн нужно:
Также можно воспользоваться комплексной услугой єМалятко на портале Дія.
Напомним, размер пособия при рождении ребенка одинаков для всех (несмотря на количество детей, воспитывающихся в семье).
Размер этой помощи составляет 41280 гривен. Выплата проводится единовременно в сумме 10 320 гривен, а остальная помощь выплачивается в течение следующих 36 месяцев - по 860 гривен каждый месяц.