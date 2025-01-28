Виплати на дітей та нова субсидія. Які зміни чекають на переселенців з 1 лютого
Переселенці в Україні зможуть оформити нову допомогу - субсидію на оренду житла. Крім того, уряд розширив програму зимових виплат на дітей, зокрема і з категорії ВПО.
Які зміни чекають на переселенців з 1 лютого - у матеріалі РБК-Україна.
Виплати на дітей
Кабінет міністрів 21 січня повідомив про розширення програми грошової допомоги "Тепла зима". В рамках програми українці з категорії малозабезпечених родин та сімей ВПО можуть отримати виплату на кожну дитину. Розмір такої одноразової допомоги становить 6500 гривень.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у грудні 2024 року майже 600 тисяч українців отримали допомогу за цією програмою.
За словами глави уряду, родини, які торік з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей.
Нова субсидія
В Україні започаткували нову програму державної підтримки для ВПО - субсидія на оренду житла. Подача заявок стартує 29 січня. Призначатиметься вона за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.
Субсидію на оренду житла зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, які:
- виїхали з окупованих регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;
- хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;
- орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.
Така субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:
- орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;
- орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;
- орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою "Прихисток".
При цьому родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.
Оформити субсидію на оренду житла можна офлайн - у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду або центрі надання адміністративних послуг. Або ж це можна зробити онлайн через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО).
Які документи будуть необхідні?
- договір оренди (за встановленою формою);
- заява (за встановленою формою);
- за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.
Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі документів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ.
Крім того, підписати заяву та договору найму від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності.
Раніше РБК-Україна розповідало, як переселенцям оформити виплати на проживання.
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