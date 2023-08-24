За допомогою РФ Іран хоче посилити контроль над своїми кордонами, - ISW

За допомогою Росії Іран хоче наростити сили контролю над своїм кордоном для боротьби з "тероризмом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Крім перемовин, Хейдарі відвідав
З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилась допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. А цього року Іран допомагає Росії будувати завод з виробництва "шахедів".
21 серпня Хейдарі зустрівся у Москві Салюковим. Під час візиту сторони домовилися наростити співпрацю у військовій сфері по лінії сухопутних військ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.