За допомогою РФ Іран хоче посилити контроль над своїми кордонами, - ISW

Крім перемовин, Хейдарі відвідав

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилась допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. А цього року Іран допомагає Росії будувати завод з виробництва "шахедів".

21 серпня Хейдарі зустрівся у Москві Салюковим. Під час візиту сторони домовилися наростити співпрацю у військовій сфері по лінії сухопутних військ.

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