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За допомогою РФ Іран хоче посилити контроль над своїми кордонами, - ISW

Фото: Олег Салюков і Кіюмарс Хейдарі (t.me/mod_russia)
Автор: Антон Малиновський

За допомогою Росії Іран хоче наростити сили контролю над своїм кордоном для боротьби з "тероризмом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Крім перемовин, Хейдарі відвідав 

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилась допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. А цього року Іран допомагає Росії будувати завод з виробництва "шахедів".

21 серпня Хейдарі зустрівся у Москві Салюковим. Під час візиту сторони домовилися наростити співпрацю у військовій сфері по лінії сухопутних військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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