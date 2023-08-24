С помощью РФ Иран хочет усилить контроль над своими границами, - ISW

Помимо переговоров Хейдари посетил

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. А в этом году Иран помогает России строить завод по производству "шахедов".

21 августа Хейдари встретился в Москве Салюковым. В ходе визита стороны договорились нарастить сотрудничество в военной сфере по линии сухопутных войск.

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