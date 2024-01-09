UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За допомогою аеророзвідки. Артилеристи показали відео знищення гаубиці Д-30 та гармати "Мста-С"

Ілюстративне фото: артилеристи показали відео знищення гаубиці Д-30 та гармати "Мста-С" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські артилеристи знищили техніку росіян на фронті за допомогою аеророзвідки.

Як повідомляє РБК-Україна, відео було опубліковано в Telegram-каналі 128 бригади.

"Артилеристи-самохідники 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучними пострілами знищили російську причіпну гаубицю Д-30 та самохідну гармату 2 С19 "Мста-С", - сказано у підписі під відео.

Як розповіли військові, спочатку аеророзвідка засікла позицію причіпної гаубиці в лісопосадці та маршрут руху "Мсти-С" із бойової стрільби в ангар.

Тоді українські  артилеристи отримали дані розміщення ворожої техніки та кількома влучними пострілами накрили обидві цілі із самохідної установки 2 С1 "Гвоздика".

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 січня, становили 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 365 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 автомобілів, 18 крилатих ракет та 9 ББМ.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що українські війська продовжують утримувати позиції у лівобережній Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Контрнаступ ЗСУВійна Росії проти України