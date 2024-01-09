За допомогою аеророзвідки. Артилеристи показали відео знищення гаубиці Д-30 та гармати "Мста-С"

"Артилеристи-самохідники 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучними пострілами знищили російську причіпну гаубицю Д-30 та самохідну гармату 2 С19 "Мста-С", - сказано у підписі під відео.

Як розповіли військові, спочатку аеророзвідка засікла позицію причіпної гаубиці в лісопосадці та маршрут руху "Мсти-С" із бойової стрільби в ангар.

Тоді українські артилеристи отримали дані розміщення ворожої техніки та кількома влучними пострілами накрили обидві цілі із самохідної установки 2 С1 "Гвоздика".

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 січня, становили 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 365 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 автомобілів, 18 крилатих ракет та 9 ББМ.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що українські війська продовжують утримувати позиції у лівобережній Херсонській області.

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