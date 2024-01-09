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С помощью аэроразведки. Артиллеристы показали видео уничтожение гаубицы Д-30 и пушки "Мста-С"

Иллюстративное фото: артиллеристы показали видео уничтожение гаубицы Д-30 и пушки "Мста-С" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские артиллеристы уничтожили технику россиян на фронте с помощью аэроразведки.

Как сообщает РБК-Украина, видео было опубликовано в Telegram-канале 128 бригады.

"Артиллеристы-самоходцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады меткими выстрелами уничтожили российскую прицепную гаубицу Д-30 и самоходную пушку 2 С19 "Мста-С", - сказано в подписи под видео.

Как рассказали военные, сначала аэроразведка засекла позицию прицепной гаубицы в лесопосадке и маршрут движения "Мсты-С" по боевой стрельбе в ангар.

Тогда украинские артиллеристы получили данные по размещению вражеской техники и несколькими меткими выстрелами накрыли обе цели из самоходной установки 2 С1 "Гвоздика".

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру вторника, 9 января, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают удерживать позиции в левобережной Херсонской области.

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