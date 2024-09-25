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Допомогли рідні стіни. Тенісистка-невдаха перервала рекордну серію без перемог

Фото: Чжан Шуай (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Китаянка Чжан Шуай в рамках China Open-2024 нарешті зуміла виграти тенісний матч після 24-х поразок поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

У першому раунді домашнього хардового турніру в Пекіні вона у двох сетах з тай-брейками обіграла 65-ту ракетку світу, американку Маккартні Кесслер (7:6, 7:6). Зустріч тривала понад дві години.

Для 35-річної Чжан ця перемога стала першою в основній сітці турніру WTA за останні 603 дні. Раніше вона тричі переписала абсолютний антирекорд за кількістю поразок поспіль в історії тенісу.

Вперше він "підкорився" їй в середині серпня на турнірі в Цинциннаті, коли китаянка поступилася у 22-му матчі поспіль. Відтоді вона програла ще двічі і довела "досягнення" до 24-х поразок. Статистика стосується лише виступів у одиночному розряді.

Серія почалася ще в лютому 2023 року в Ліоні. Із серпня 2023-го до лютого 2024-го Чжан не виступала й опустилася з 45-го рядка одиночного рейтингу за межі топ-700. На цей момент вона – 595-та ракетка світу.

Хто така Чжан Шуай

Доволі успішна китайська професіональна тенісистка. Головних кар'єрних звершень досягла в жіночому парному розряді.

У цій категорії вона – переможниця двох Grand Slam (Відкритий чемпіонат Австралії-2019 та US Open-2021), фіналістка ще двох мейджорів (Вімблдон-2022 та US Open-2024). Крім того, переможниця 16 турнірів WTA (три з яких – в одиночному розряді). У 2022 році була другою ракеткою світу у парі.

До Чжан антирекорд належав американському тенісисту Вінсенту Спейді. З жовтня 1999 року до червня 2000-го він програв 21 матч поспіль.

Раніше Калініна зачохлила ракетку на старті China Open.

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