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Помогли родные стены. Неудачливая теннисистка прервала рекордную серию без побед

Фото: Чжан Шуай (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Китаянка Чжан Шуай в рамках China Open-2024 наконец-то сумела выиграть теннисный матч после 24-х поражений подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

В первом раунде домашнего хардового турнира в Пекине она в двух сетах с тай-брейками обыграла 65-ю ракетку мира, американку Маккартни Кесслер (7:6, 7:6). Встреча длилась более двух часов.

Для 35-летней Чжан эта победа стала первой в основной сетке турнира WTA за последние 603 дня. Ранее она трижды переписала абсолютный антирекорд по количеству поражений в истории тенниса.

Впервые он "покорился" ей в середине августа на турнире в Цинциннати, когда китаянка уступила в 22-м матче подряд. С тех пор она проиграла еще дважды и довела "достижение" до 24-х поражений. Статистика касается только выступлений в одиночном разряде.

Серия началась еще в феврале 2023 года в Лионе. С августа 2023-го по февраль 2024-го Чжан не выступала и опустилась с 45-й строчки одиночного рейтинга за пределы топ-700. На данный момент она – 595-я ракетка мира.

Кто такая Чжан Шуай

Довольно успешная китайская профессиональная теннисистка. Главных карьерных свершений добилась в женском парном разряде.

В этой категории она – победительница двух Grand Slam (Открытый чемпионат Австралии-2019 и US Open-2021), финалистка еще двух мэйджоров (Уимблдон-2022 и US Open-2024). Кроме того, победительница 16 турниров WTA (три из которых – в одиночном разряде). В 2022 году была второй ракеткой мира в паре.

До Чжан антирекорд принадлежал американскому теннисисту Винсенту Спейди. С октября 1999 года по июнь 2000-го он проиграл 21 матч подряд.

Ранее Калинина зачехлила ракетку на старте China Open.

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