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"Допомогли" Путіну розв'язати війну. Більше 50 депутатів Росії отримали 15 років тюрми заочно

Фото: "Допомогли" Путіну розв'язати війну. СБУ повідомила про підозру 52 депутатам Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Більше 50 депутатів Російської Федерації заочно отримали 15 років тюрми. Вони "допомагали" російському диктатору Володимиру Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось 

15 лютого 2022 року депутати підтримали постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

 Вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Росією й "ЛДНР". 

"У подальшому вище військово-політичне керівництво Росії використало це рішення як формальну підставу для початку повномасштабного вторгнення в Україну", - пише пресслужба. 

Що загрожує 

Відповідно до ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України, суд призначив депутатам Росії 15 років позбавлення волі заочно.

"Крім того, стосовно ще 23-х російських депутатів – обвинувальні акти скеровано до суду", - додає СБУ. 

Список засуджених депутатів РФ:

  • Аксаков Анатолій Геннадійович, 28.11.1957 р.н.,
  • Аксьоненко Олександр Сергійович, 08.03.1986 р.н.
  • Бабич Іван Миколайович, 02.09.1982 р.н.,
  • Бессонов Євгеній Іванович, 26.11.1968 р.н.,
  • Бєлоусов Вадим Володимирович, 02.10.1960 р.н.,
  • Блоцький Володимир Миколайович, 10.11.1977 р.н.,
  • Григор'єв Юрій Інокентійович, 20.09.1969 р.н.,
  • Гусєв Дмитро Геннадійович, 23.07.1972 р.н.,
  • Дроздов Олександр Сергійович, 01.11.1970 р.н.
  • Єзерський Микола Миколайович, 08.05.1956 р.н.,
  • Єзубов Олексій Петрович, 10.02.1948р.н.,
  • Іванов Максим Євгенійович, 23.05.1987 р.н.,
  • Іванов Микола Миколайович, 17.01.1957 р.н.,
  • Іванюженков Борис Вікторович, 25.02.1966 р.н.,
  • Ільїних Володимир Олексійович, 20.05.1975 р.н.,
  • Ільтяков Олександр Володимирович, 09.10.1971 р.н.,
  • Ісаков Володимир Павлович, 25.02.1987 р.н.,
  • Каноков Тимур Борисович, 24.09.1972 р.н.,
  • Кашин Володимир Іванович, 10.08.1948 р.н.,
  • Корнієнко Олексій Вікторович, 22.07.1976 р.н.,
  • Кочієв Роберт Іванович, 16.03.1966 р.н.,
  • Курінний Олексій Володимирович, 18.01.1974 р.н.,
  • Лантратова Яна Валеріївна, 14.12.1988 р.н.,
  • Лебедєв Олег Олександрович, 12.10.1976 р.н.,
  • Лісіцин Анатолій Іванович, 26.06.1947 р.н.,
  • Луговий Андрій Костянтинович, 19.09.1966 р.н.,
  • Лябіхов Роман Михайлович, 07.05.1973 р.н.,
  • Мархаєв В’ячеслав Михайлович, 01.06.1955 р.н.,
  • Марченко Євгеній Євгенович, 17.07.1972 р.н.,
  • Мельников Іван Іванович, 07.08.1950 р.н.,
  • Мусатов Іван Михайлович, 14.02.1976 р.н.,
  • Напсо Юрій Аісович, 17.04.1973 р.н.,
  • Нілов Ярослав Євгенович, 20.03.1982 р.н.,
  • Новіков Дмитро Георгійович, 12.09.1969 р.н.,
  • Осадчий Микола Іванович, 08.12.1957 р.н.,
  • Пантелєєв Сергій Михайлович, 04.07.1951 р.н.,
  • Прокофьєв Артем В’ячеславович, 31.12.1983 р.н.,
  • Прусакова Марія Миколаївна, 04.09.1983 р.н.,
  • Рашкін Валерій Федорович, 14.03.1955 р.н.,
  • Савицька Світлана Євгенівна, 08.08.1948 р.н.,
  • Свіщев Дмитро Олександрович, 22.05.1969 р.н.,
  • Селезнєв Валерій Сергійович, 05.09.1964 р.н.,
  • Скляр Геннадій Іванович, 07.05.1952 р.н.,
  • Скоч Андрій Володимирович, 30.01.1966 р.н.,
  • Смолін Олег Миколайович, 10.02.1952 р.н.,
  • Соловйов Сергій Анатолійович, 01.05.1961р.н.,
  • Сокол Сергій Михайлович, 17.12.1970р.н.,
  • Станкевич Юрій Аркадійович, 24.07.1976р.н.,
  • Чернишов Борис Олександрович, 25.06.1991 р.н.,
  • Шайхутдінов Ріфат Габдулхакович, 23.12.1963 р.н.,
  • Шилкін Григорій Володимирович, 20.10.1976 р.н.,
  • Щапов Михайло Вікторович, 20.09.1975 р.н.

Список депутатів РФ, стосовно яких до суду скеровано обвинувальні акти:

  • Дробот Марія Володимирівна, 21.03.1982 р.н.,
  • Кабишев Сергій Володимирович, 04.09.1963 р.н.,
  • Калашніков Леонід Іванович, 06.08.1960 р.н.,
  • Камнєв Георгій Петрович, 05.10.1983 р.н.,
  • Коломейцев Микола Васильович, 01.09.1956 р.н.,
  • Левченко Сергій Георгієвич, 02.11.1953 р.н.,
  • Леонов Олег Юрійович, 10.09.1970 р.н.,
  • Леонов Сергій Дмитрович, 09.05.1983 р.н.,
  • Марков Євген Володимирович, 08.11.1973 р.н.,
  • Матвєєв Михайло Миколайович, 13.05.1968 р.н.,
  • Миронов Сергій Михайлович, 14.02.1953 р.н.,
  • Наумов Станіслав Олександрович, 04.10.1972
  • Нечаєв Олексій Генадійович, 30.08.1966, р.н.,
  • Новичков Микола Володимирович, 24.12.1974, р.н.,
  • Обухов Сергій Павлович, 05.10.1958, р.н.,
  • Останіна Ніна Олександрівна, 26.12.1955, р.н.,
  • Парфенов Денис Андрійович, 22.09.1987, р.н.,
  • Сінельщиков Юрій Петрович, 26.09.1947, р.н.,
  • Сухарев Іван Костянтинович, 10.06.1978, р.н.,
  • Тайсаєв Казбек Куцукович, 12.02.1967, р.н.,
  • Тарбаєв Сангаджи Андрійович, 15.04.1982, р.н.,
  • Терентьєв Олександр Васильович, 01.01.1961, р.н.,
  • Тумусов Федот Семенович, 30.06.1955, р.н.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом жителя Луганської області, який допомагав штурмувати українські території біля Бахмута, засудили до 15 років ув'язнення за співпрацю з росіянами.

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