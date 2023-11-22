"Допомогли" Путіну розв'язати війну. Більше 50 депутатів Росії отримали 15 років тюрми заочно

Що сталось
15 лютого 2022 року депутати підтримали постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Росією й "ЛДНР".
"У подальшому вище військово-політичне керівництво Росії використало це рішення як формальну підставу для початку повномасштабного вторгнення в Україну", - пише пресслужба.
Що загрожує
Відповідно до ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України, суд призначив депутатам Росії 15 років позбавлення волі заочно.
"Крім того, стосовно ще 23-х російських депутатів – обвинувальні акти скеровано до суду", - додає СБУ.
Список засуджених депутатів РФ:
- Аксаков Анатолій Геннадійович, 28.11.1957 р.н.,
- Аксьоненко Олександр Сергійович, 08.03.1986 р.н.
- Бабич Іван Миколайович, 02.09.1982 р.н.,
- Бессонов Євгеній Іванович, 26.11.1968 р.н.,
- Бєлоусов Вадим Володимирович, 02.10.1960 р.н.,
- Блоцький Володимир Миколайович, 10.11.1977 р.н.,
- Григор'єв Юрій Інокентійович, 20.09.1969 р.н.,
- Гусєв Дмитро Геннадійович, 23.07.1972 р.н.,
- Дроздов Олександр Сергійович, 01.11.1970 р.н.
- Єзерський Микола Миколайович, 08.05.1956 р.н.,
- Єзубов Олексій Петрович, 10.02.1948р.н.,
- Іванов Максим Євгенійович, 23.05.1987 р.н.,
- Іванов Микола Миколайович, 17.01.1957 р.н.,
- Іванюженков Борис Вікторович, 25.02.1966 р.н.,
- Ільїних Володимир Олексійович, 20.05.1975 р.н.,
- Ільтяков Олександр Володимирович, 09.10.1971 р.н.,
- Ісаков Володимир Павлович, 25.02.1987 р.н.,
- Каноков Тимур Борисович, 24.09.1972 р.н.,
- Кашин Володимир Іванович, 10.08.1948 р.н.,
- Корнієнко Олексій Вікторович, 22.07.1976 р.н.,
- Кочієв Роберт Іванович, 16.03.1966 р.н.,
- Курінний Олексій Володимирович, 18.01.1974 р.н.,
- Лантратова Яна Валеріївна, 14.12.1988 р.н.,
- Лебедєв Олег Олександрович, 12.10.1976 р.н.,
- Лісіцин Анатолій Іванович, 26.06.1947 р.н.,
- Луговий Андрій Костянтинович, 19.09.1966 р.н.,
- Лябіхов Роман Михайлович, 07.05.1973 р.н.,
- Мархаєв В’ячеслав Михайлович, 01.06.1955 р.н.,
- Марченко Євгеній Євгенович, 17.07.1972 р.н.,
- Мельников Іван Іванович, 07.08.1950 р.н.,
- Мусатов Іван Михайлович, 14.02.1976 р.н.,
- Напсо Юрій Аісович, 17.04.1973 р.н.,
- Нілов Ярослав Євгенович, 20.03.1982 р.н.,
- Новіков Дмитро Георгійович, 12.09.1969 р.н.,
- Осадчий Микола Іванович, 08.12.1957 р.н.,
- Пантелєєв Сергій Михайлович, 04.07.1951 р.н.,
- Прокофьєв Артем В’ячеславович, 31.12.1983 р.н.,
- Прусакова Марія Миколаївна, 04.09.1983 р.н.,
- Рашкін Валерій Федорович, 14.03.1955 р.н.,
- Савицька Світлана Євгенівна, 08.08.1948 р.н.,
- Свіщев Дмитро Олександрович, 22.05.1969 р.н.,
- Селезнєв Валерій Сергійович, 05.09.1964 р.н.,
- Скляр Геннадій Іванович, 07.05.1952 р.н.,
- Скоч Андрій Володимирович, 30.01.1966 р.н.,
- Смолін Олег Миколайович, 10.02.1952 р.н.,
- Соловйов Сергій Анатолійович, 01.05.1961р.н.,
- Сокол Сергій Михайлович, 17.12.1970р.н.,
- Станкевич Юрій Аркадійович, 24.07.1976р.н.,
- Чернишов Борис Олександрович, 25.06.1991 р.н.,
- Шайхутдінов Ріфат Габдулхакович, 23.12.1963 р.н.,
- Шилкін Григорій Володимирович, 20.10.1976 р.н.,
- Щапов Михайло Вікторович, 20.09.1975 р.н.
Список депутатів РФ, стосовно яких до суду скеровано обвинувальні акти:
- Дробот Марія Володимирівна, 21.03.1982 р.н.,
- Кабишев Сергій Володимирович, 04.09.1963 р.н.,
- Калашніков Леонід Іванович, 06.08.1960 р.н.,
- Камнєв Георгій Петрович, 05.10.1983 р.н.,
- Коломейцев Микола Васильович, 01.09.1956 р.н.,
- Левченко Сергій Георгієвич, 02.11.1953 р.н.,
- Леонов Олег Юрійович, 10.09.1970 р.н.,
- Леонов Сергій Дмитрович, 09.05.1983 р.н.,
- Марков Євген Володимирович, 08.11.1973 р.н.,
- Матвєєв Михайло Миколайович, 13.05.1968 р.н.,
- Миронов Сергій Михайлович, 14.02.1953 р.н.,
- Наумов Станіслав Олександрович, 04.10.1972
- Нечаєв Олексій Генадійович, 30.08.1966, р.н.,
- Новичков Микола Володимирович, 24.12.1974, р.н.,
- Обухов Сергій Павлович, 05.10.1958, р.н.,
- Останіна Ніна Олександрівна, 26.12.1955, р.н.,
- Парфенов Денис Андрійович, 22.09.1987, р.н.,
- Сінельщиков Юрій Петрович, 26.09.1947, р.н.,
- Сухарев Іван Костянтинович, 10.06.1978, р.н.,
- Тайсаєв Казбек Куцукович, 12.02.1967, р.н.,
- Тарбаєв Сангаджи Андрійович, 15.04.1982, р.н.,
- Терентьєв Олександр Васильович, 01.01.1961, р.н.,
- Тумусов Федот Семенович, 30.06.1955, р.н.