"Допомогли" Путіну розв'язати війну. Більше 50 депутатів Росії отримали 15 років тюрми заочно

Що сталось

15 лютого 2022 року депутати підтримали постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Росією й "ЛДНР".

"У подальшому вище військово-політичне керівництво Росії використало це рішення як формальну підставу для початку повномасштабного вторгнення в Україну", - пише пресслужба.

Що загрожує

Відповідно до ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України, суд призначив депутатам Росії 15 років позбавлення волі заочно.

"Крім того, стосовно ще 23-х російських депутатів – обвинувальні акти скеровано до суду", - додає СБУ.

Список засуджених депутатів РФ:

Аксаков Анатолій Геннадійович, 28.11.1957 р.н.,

Аксьоненко Олександр Сергійович, 08.03.1986 р.н.

Бабич Іван Миколайович, 02.09.1982 р.н.,

Бессонов Євгеній Іванович, 26.11.1968 р.н.,

Бєлоусов Вадим Володимирович, 02.10.1960 р.н.,

Блоцький Володимир Миколайович, 10.11.1977 р.н.,

Григор'єв Юрій Інокентійович, 20.09.1969 р.н.,

Гусєв Дмитро Геннадійович, 23.07.1972 р.н.,

Дроздов Олександр Сергійович, 01.11.1970 р.н.

Єзерський Микола Миколайович, 08.05.1956 р.н.,

Єзубов Олексій Петрович, 10.02.1948р.н.,

Іванов Максим Євгенійович, 23.05.1987 р.н.,

Іванов Микола Миколайович, 17.01.1957 р.н.,

Іванюженков Борис Вікторович, 25.02.1966 р.н.,

Ільїних Володимир Олексійович, 20.05.1975 р.н.,

Ільтяков Олександр Володимирович, 09.10.1971 р.н.,

Ісаков Володимир Павлович, 25.02.1987 р.н.,

Каноков Тимур Борисович, 24.09.1972 р.н.,

Кашин Володимир Іванович, 10.08.1948 р.н.,

Корнієнко Олексій Вікторович, 22.07.1976 р.н.,

Кочієв Роберт Іванович, 16.03.1966 р.н.,

Курінний Олексій Володимирович, 18.01.1974 р.н.,

Лантратова Яна Валеріївна, 14.12.1988 р.н.,

Лебедєв Олег Олександрович, 12.10.1976 р.н.,

Лісіцин Анатолій Іванович, 26.06.1947 р.н.,

Луговий Андрій Костянтинович, 19.09.1966 р.н.,

Лябіхов Роман Михайлович, 07.05.1973 р.н.,

Мархаєв В’ячеслав Михайлович, 01.06.1955 р.н.,

Марченко Євгеній Євгенович, 17.07.1972 р.н.,

Мельников Іван Іванович, 07.08.1950 р.н.,

Мусатов Іван Михайлович, 14.02.1976 р.н.,

Напсо Юрій Аісович, 17.04.1973 р.н.,

Нілов Ярослав Євгенович, 20.03.1982 р.н.,

Новіков Дмитро Георгійович, 12.09.1969 р.н.,

Осадчий Микола Іванович, 08.12.1957 р.н.,

Пантелєєв Сергій Михайлович, 04.07.1951 р.н.,

Прокофьєв Артем В’ячеславович, 31.12.1983 р.н.,

Прусакова Марія Миколаївна, 04.09.1983 р.н.,

Рашкін Валерій Федорович, 14.03.1955 р.н.,

Савицька Світлана Євгенівна, 08.08.1948 р.н.,

Свіщев Дмитро Олександрович, 22.05.1969 р.н.,

Селезнєв Валерій Сергійович, 05.09.1964 р.н.,

Скляр Геннадій Іванович, 07.05.1952 р.н.,

Скоч Андрій Володимирович, 30.01.1966 р.н.,

Смолін Олег Миколайович, 10.02.1952 р.н.,

Соловйов Сергій Анатолійович, 01.05.1961р.н.,

Сокол Сергій Михайлович, 17.12.1970р.н.,

Станкевич Юрій Аркадійович, 24.07.1976р.н.,

Чернишов Борис Олександрович, 25.06.1991 р.н.,

Шайхутдінов Ріфат Габдулхакович, 23.12.1963 р.н.,

Шилкін Григорій Володимирович, 20.10.1976 р.н.,

Щапов Михайло Вікторович, 20.09.1975 р.н.

Список депутатів РФ, стосовно яких до суду скеровано обвинувальні акти: