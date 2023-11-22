"Помогли" Путину развязать войну. Более 50 депутатов России получили 15 лет тюрьмы

Что случилось
15 февраля 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Уже 22 февраля они проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и "ЛДНР".
"В дальнейшем высшее военно-политическое руководство России использовало это решение как формальное основание для начала полномасштабного вторжения в Украину", - пишет пресс-служба.
Что грозит
Согласно ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, суд назначил депутатам России 15 лет лишения свободы заочно.
"Кроме того, в отношении еще 23-х российских депутатов - обвинительные акты направлены в суд", - добавляет СБУ.
Список осужденных депутатов РФ:
- Аксаков Анатолий Геннадьевич, 28.11.1957 г.р.,
- Аксененко Александр Сергеевич, 08.03.1986 г.р.
- Бабич Иван Николаевич, 02.09.1982 г.р.,
- Бессонов Евгений Иванович, 26.11.1968 г.р.,
- Белоусов Вадим Владимирович, 02.10.1960 г.р.,
- Блоцкий Владимир Николаевич, 10.11.1977 г.р.,
- Григорьев Юрий Иннокентиевич, 20.09.1969 г.р.,
- Гусев Дмитрий Геннадиевич, 23.07.1972 г.р.,
- Дроздов Александр Сергеевич, 01.11.1970 г.р.
- Езерский Николай Николаевич, 08.05.1956 г.р.,
- Езубов Алексей Петрович, 10.02.1948 г.р.,
- Иванов Максим Евгеньевич, 23.05.1987 г.р.,
- Иванов Николай Николаевич, 17.01.1957 г.р.,
- Иванюженков Борис Викторович, 25.02.1966 г.р.,
- Ильиных Владимир Алексеевич, 20.05.1975 г.р.,
- Ильтяков Александр Владимирович, 09.10.1971 г.р.,
- Исаков Владимир Павлович, 25.02.1987 г.р.,
- Каноков Тимур Борисович, 24.09.1972 г.р.,
- Кашин Владимир Иванович, 10.08.1948 г.р.,
- Корниенко Алексей Викторович, 22.07.1976 г.р.,
- Кочиев Роберт Иванович, 16.03.1966 г.р.,
- Куренной Алексей Владимирович, 18.01.1974 г.р.,
- Лантратова Яна Валерьевна, 14.12.1988 г.р.,
- Лебедев Олег Александрович, 12.10.1976 г.р.,
- Лисицын Анатолий Иванович, 26.06.1947 г.р.,
- Луговой Андрей Константинович, 19.09.1966 г.р.,
- Лябихов Роман Михайлович, 07.05.1973 г.р.,
- Мархаев Вячеслав Михайлович, 01.06.1955 г.р.,
- Марченко Евгений Евгеньевич, 17.07.1972 г.р.,
- Мельников Иван Иванович, 07.08.1950 г.р.,
- Мусатов Иван Михайлович, 14.02.1976 г.р.,
- Напсо Юрий Аисович, 17.04.1973 г.р.,
- Нилов Ярослав Евгеньевич, 20.03.1982 г.р.,
- Новиков Дмитрий Георгиевич, 12.09.1969 г.р.,
- Осадчий Николай Иванович, 08.12.1957 г.р.,
- Пантелеев Сергей Михайлович, 04.07.1951 г.р.,
- Прокофьев Артем Вячеславович, 31.12.1983 г.р.,
- Прусакова Мария Николаевна, 04.09.1983 г.р.,
- Рашкин Валерий Федорович, 14.03.1955 г.р.,
- Савицкая Светлана Евгеньевна, 08.08.1948 г.р.,
- Свищев Дмитрий Александрович, 22.05.1969 г.р.,
- Селезнев Валерий Сергеевич, 05.09.1964 г.р.,
- Стекольщик Геннадий Иванович, 07.05.1952 г.р.,
- Скоч Андрей Владимирович, 30.01.1966 г.р.,
- Смолин Олег Николаевич, 10.02.1952 г.р.,
- Соловьев Сергей Анатольевич, 01.05.1961 г.р.,
- Сокол Сергей Михайлович, 17.12.1970 г.р.,
- Станкевич Юрий Аркадьевич, 24.07.1976 г.р.,
- Чернышев Борис Александрович, 25.06.1991 г.р.,
- Шайхутдинов Рифат Габдулхакович, 23.12.1963 г.р.,
- Шилкин Григорий Владимирович, 20.10.1976 г.р.,
- Щапов Михаил Викторович, 20.09.1975 г.р.
Список депутатов РФ, в отношении которых в суд направлены обвинительные акты:
- Дробот Мария Владимировна, 21.03.1982 г.р.,
- Кабышев Сергей Владимирович, 04.09.1963 г.р.,
- Калашников Леонид Иванович, 06.08.1960 г.р.,
- Камнев Георгий Петрович, 05.10.1983 г.р.,
- Коломейцев Николай Васильевич, 01.09.1956 г.р.,
- Левченко Сергей Георгиевич, 02.11.1953 г.р.,
- Леонов Олег Юрьевич, 10.09.1970 г.р.,
- Леонов Сергей Дмитриевич, 09.05.1983 г.р.,
- Марков Евгений Владимирович, 08.11.1973 г.р.,
- Матвеев Михаил Николаевич, 13.05.1968 г.р.,
- Миронов Сергей Михайлович, 14.02.1953 г.р.,
- Наумов Станислав Александрович, 04.10.1972
- Нечаев Алексей Геннадьевич, 30.08.1966, г.р.,
- Новичков Николай Владимирович, 24.12.1974, г.р.,
- Обухов Сергей Павлович, 05.10.1958, г.р.,
- Останина Нина Александровна, 26.12.1955, г.р.,
- Парфенов Денис Андреевич, 22.09.1987, г.р.,
- Синельщиков Юрий Петрович, 26.09.1947, г.р.,
- Сухарев Иван Константинович, 10.06.1978, г.р.,
- Тайсаев Казбек Куцукович, 12.02.1967, г.р.,
- Тарбаев Сангаджи Андреевич, 15.04.1982, г.р.,
- Терентьев Александр Васильевич, 01.01.1961, г.р.,
- Тумусов Федот Семенович, 30.06.1955, г.р.