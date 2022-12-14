UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомогли партизани. ВСУ влучним ударом знищили понад 100 окупантів у Горлівці

Фото: ВСУ влучним ударом знищили понад 100 окупантів у Горлівці (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 12 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці було знищено пункт розміщення росіян та техніки. Удар по скупченню ворога наводили партизани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

.

Нагадаємо, минулої доби українським захисникам вдалося ліквідувати 740 окупантів і понад 20 одиниць ворожої техніки.

Крім того, за добу українські військові успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУВійна в Україні