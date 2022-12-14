Допомогли партизани. ВСУ влучним ударом знищили понад 100 окупантів у Горлівці

У понеділок, 12 грудня, у тимчасово окупованій Горлівці було знищено пункт розміщення росіян та техніки. Удар по скупченню ворога наводили партизани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.
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Нагадаємо, минулої доби українським захисникам вдалося ліквідувати 740 окупантів і понад 20 одиниць ворожої техніки.
Крім того, за добу українські військові успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.
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