Помогли партизаны. ВСУ точным ударом уничтожили более 100 оккупантов в Горловке

В понедельник, 12 декабря, во временно оккупированной Горловке был уничтожен пункт размещения россиян и техники. Удар по скоплению врага наводили партизаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.
Напомним, за прошедшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 740 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники.
Кроме того, за сутки украинские военные успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
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