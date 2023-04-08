Для допомоги Україні: у Швеції компанії з виробництва зброї нарощують потужності

Представники шведської оборонної промисловості кажуть, що відчувають вплив війни в Україні у ​​зростанні замовлень. І промисловість, і політики мають докласти зусиль, щоб підтримати Україну та підвищити обороноздатність Європи.

"За десятиліття ми звикли до логіки мирного часу, коли час не рахувався. Ми дивилися на ціну продукту і сам продукт. Зараз час має значення, все залежить від часу. А ми насправді не готові до цього ні в промисловості, ні в урядах", - сказав генеральний секретар асоціації оборонної промисловості Швеції Роберт Ліммергард,

Нещодавно Євросоюз оголосив про спільну закупівлю артилерійських боєприпасів. Згодом у ньому також можуть взяти участь кілька шведських компаній. В оборонній промисловості Швеції спільні закупівлі вважають хорошою ініціативою, але в майбутньому угоди між країнами можуть виявитися більш корисними.

"Ані Європейська комісія, ані Європейське оборонне агентство не звикли закуповувати таку продукцію, але країни-члени звикли закуповувати таку продукцію. Угоди між декількома державами-членами могли б бути найкращим шляхом. Але ця ініціатива та фінансова підтримка з боку Європейської комісії були доречними та хорошими. щоб спонукати країни-члени до дій", - сказав Ліммергард.