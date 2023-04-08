Для помощи Украине: в Швеции компании по производству оружия наращивают мощности

Представители шведской оборонной промышленности говорят, что испытывают влияние войны в Украине в росте заказов. И промышленность, и политики должны приложить усилия, чтобы поддержать Украину и повысить обороноспособность Европы.

"За десятилетие мы привыкли к логике мирного времени, когда время не считалось. Мы смотрели на цену продукта и сам продукт. Сейчас время имеет значение, все зависит от времени. А мы действительно не готовы к этому ни в промышленности, ни в правительствах", - сказал генеральный секретарь ассоциации оборонной промышленности Швеции Роберт Лиммергард,

Недавно Евросоюз объявил о совместной закупке артиллерийских боеприпасов. Впоследствии в нем также могут принять участие несколько шведских компаний. В оборонной промышленности Швеции совместные закупки считают хорошей инициативой, но в будущем соглашения между странами могут оказаться более полезными.

"Ни Европейская комиссия, ни Европейское оборонное агентство не привыкли закупать такую продукцию, но страны-члены привыкли закупать такую продукцию. Соглашения между несколькими государствами-членами могли бы быть лучшим путем. Но эта инициатива и финансовая поддержка Европейской комиссии были уместными и хорошими чтобы побуждать страны-члены к действиям", - сказал Лиммергард.