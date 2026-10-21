Без допомоги США України як держави не було б, - Рубіо

"Якби не допомога Сполучених Штатів, у тому числі за адміністрації Трампа, зараз не було б України. Україна як суверенна держава не існувала б", - сказав Рубіо журналістам у середу під час візиту до Індії.

Рубіо відповідав на запитання про публікацію The Wall Street Journal. За даними видання, Ілон Маск, керівник компанії SpaceX, віддав наказ уповільнити роботу супутникової системи Starlink. Вона допомагає Україні відбивати російські повітряні атаки.

Газета посилається на анонімних американських та інших посадовців. За їхніми словами, Маск обговорював це рішення з президентом США Дональдом Трампом після того, як про уповільнення стало відомо публічно. Ще один співрозмовник видання розповів, що Маск, союзник Трампа, говорив про це з представниками адміністрації й до того, як зміни почали діяти.

Що Рубіо сказав про Starlink

"Неправда, ніби ми якимось чином знали про це заздалегідь або керували цим", - заявив Рубіо у відповідь на питання про матеріал газети.

За його словами, йому невідомо, що президент знав про це наперед. Крім того, США в будь-якому разі не можуть контролювати, що приватна компанія робить зі своїм продуктом.

Рубіо додав, що США більше не збираються виправдовуватися в цьому питанні. Він також сказав, що українські бійці дуже відважно протистоять Росії.

За словами Рубіо, зараз тривають дуже складні переговори про завершення війни, яка йде вже п'ятий рік. Вони зосереджені навколо долі Донбасу на сході України. Для порозуміння сторони вже запропонували кілька творчих ідей.

"Обом сторонам доведеться від чогось відмовитися, і ці розмови складні. Я думаю, для України головне бажання - забезпечити довгострокову безпеку, щоб на неї більше ніколи не напали знову", - сказав Рубіо.

Як повідомляло РБК-Україна, у США розраховують, що скасування санкцій на російський дизель підштовхне главу Кремля до поступок.

Віткофф має представити Путіну оновлену пропозицію щодо припинення війни, а до розмови за відеозв'язком приєднається радник і зять Трампа Джаред Кушнер.