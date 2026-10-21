Без помощи США Украины как государства бы не было, - Рубио

"Если бы не помощь Соединенных Штатов, в том числе при администрации Трампа, сейчас бы не было Украины. Украина как суверенное государство не существовала бы", - сказал Рубио журналистам в среду во время визита в Индию.

Рубио отвечал на вопросы о публикации The Wall Street Journal. По данным издания, Илон Маск, руководитель компании SpaceX, приказал замедлить работу спутниковой системы Starlink. Она помогает Украине отражать российские воздушные атаки.

Газета ссылается на анонимных американских и других чиновников. По их словам, Маск обсуждал это решение с президентом США Дональдом Трампом после того, как о замедлении стало известно публично. Еще один собеседник рассказал, что Маск, союзник Трампа, говорил об этом с представителями администрации и до того, как изменения начали действовать.

Что Рубио сказал о Starlink

"Неправда, что мы каким-то образом знали об этом заранее или руководили этим", - заявил Рубио в ответ на вопрос о материале газеты.

По его словам, ему неизвестно, что президент знал об этом заранее. Кроме того, США ни в коем случае не могут контролировать, что частная компания делает со своим продуктом.

Рубио добавил, что США больше не собираются оправдываться по этому вопросу. Он также сказал, что украинские бойцы очень смело противостоят России.

По словам Рубио, сейчас ведутся очень сложные переговоры о завершении войны, которая идет уже пятый год. Они сосредоточены вокруг судьбы Донбасса на востоке Украины. Для понимания стороны уже предложили несколько творческих идей.

"Обеим сторонам придется от чего-то отказаться, и эти разговоры сложны. Я думаю, для Украины главное желание – обеспечить долгосрочную безопасность, чтобы на нее больше никогда не напали снова", - сказал Рубио.

Как сообщало РБК-Украина, в США рассчитывают, что отмена санкций на российский дизель подтолкнет главу Кремля к уступкам.

Уиткофф должен представить Путину обновленное предложение о прекращении войны, а к разговору по видеосвязи присоединится советник и зять Трампа Джаред Кушнер.