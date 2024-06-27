Допомога зброєю і не лише. Що передбачають гарантії безпеки для України від ЄС

Допомога у сфері безпеки та оборони

Постачання зброї

Згідно з текстом документа, Євросоюз зобов'язується надавати Україні летальне та нелетальне озброєння. Зокрема, це передбачено нещодавно створеною ініціативою Фонду допомоги Україні на 5 млрд євро.

Також ЄС пообіцяв прискорити надання Україні необхідної допомоги в рамках ініціативи про 1 млн снарядів та ракет.

Військова підготовка

У документі наголошується, що Євросоюз продовжуватиме готувати українських військових, у тому числі через Місію ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM).

"Майбутні навчальні цілі повинні постійно коригуватися з погляду чисельності та навичок відповідно до бойових потреб, визначених Збройними силами України, та у координації з партнерами", - зазначено в угоді.

Співпраця між оборонною промисловістю

Україна та Євросоюз сприятимуть співпраці між оборонними підприємствами.Це передбачає участь України у спільних закупівлях та підтримку української оборонної промисловості у нарощуванні виробництва.

Протидія нелегальному розповсюдженню зброї

ЄС та Україна домовилися співпрацювати, щоб не допустити неконтрольований обіг вогнепальної зброї, легкого озброєння та стрілецької зброї.

"ЄС та Україна також активно викриватимуть російські інформаційні маніпуляції у цій сфері та протидіятимуть їм", - сказано в угоді.

Допомога енергетиці

Євросоюз продовжить підтримувати енергетичну та ядерну безпеку в Україні. Зокрема, Механізм цивільного захисту Союзу (UCPM) продовжуватиме надавати допомогу українському енергетичному сектору у вигляді обладнання та послуг.

Більш широкі зобов'язання у сфері безпеки

Вступ до ЄС

Євросоюз продовжуватиме підтримувати намір України вступити до блоку. При цьому Україна зобов'язується провести низку реформ, зокрема у сфері верховенства права.

Підтримка миру в Україні

Євросоюз намагатиметься залучити якнайбільше країн до підтримки справедливого та тривалого миру в Україні, який буде заснований на засадах Статуту ООН та міжнародного права.

"Рішення про фактичні умови для переговорів буде ухвалено Україною", - наголошується в документі.

Фіндопомога

ЄС зобов'язується продовжити фінансову допомогу Україні, зокрема в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Санкції проти Росії

Як зазначено в угоді, Україна та ЄС продовжать чинити тиск на Росію, щоб підірвати її здатність вести війну. Це стосується і тих, хто надає РФ матеріальну допомогу, і третіх країн, які допомагають оминати обмеження.

Використання активів РФ

Євросоюз і надалі працюватиме над використанням доходів від заморожених російських активів для підтримки України.

Суд для Росії

Україна та ЄС підтверджують, що безкарності для Росії бути не може. Тому угода підтримує створення спецтрибуналу за злочин агресії проти України.

"Європейський Союз також продовжуватиме підтримувати всі етапи циклу притягнення до відповідальності - від розслідування до належного судового переслідування та судового розгляду, що врешті-решт забезпечить відшкодування та компенсацію жертвам", - уточнюється у документі.

Механізм консультацій

Україна та Євросоюз на прохання будь-якої з країн у разі можливої повторної агресії протягом 24 годин проведуть консультації щодо потреб України для самооборони.

Згідно з текстом, угода може бути переглянута не пізніше ніж через 10 років з дати підписання.

З повним текстом безпекової угоди між Україною та ЄС можете ознайомитись нижче: