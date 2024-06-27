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Помощь оружием и не только. Что предусматривают гарантии безопасности для Украины от ЕС

Фото: глава Евросовета Шарль Мишель, президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Европейский союз сегодня, 27 июня, подписали соглашение по безопасности. Документ предусматривает продолжение военной помощи Украине и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Помощь в сфере безопасности и обороны

Поставки оружия

Согласно тексту документа, Евросоюз обязывается предоставлять Украине летальное и нелетальное вооружение. В частности, это предусмотрено недавно созданной инициативой Фонд помощи Украине на 5 млрд евро. 

Также ЕС пообещал ускорить предоставление Украине необходимой помощи в рамках инициативы об 1 млн снарядов и ракет. 

Военная подготовка

В документе отмечается, что Евросоюз продолжит подготавливать украинских военных, в том числе через Миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).

"Будущие учебные цели должны постоянно корректироваться с точки зрения численности и навыков в соответствии с боевыми потребностями, определенными Вооруженными силами Украины, и в координации с партнерами", - указано в соглашении. 

Сотрудничество между оборонной промышленностью

Украина и Евросоюз будут способствовать сотрудничеству между оборонными предприятиями. Это предусматривает участие Украины в совместных закупках и поддержку украинской оборонной промышленности в наращивании производства.

Противодействие нелегальному распространению оружия

ЕС и Украина договорились сотрудничать, чтобы не допустить неконтролируемый оборот огнестрельного оружия, легкого вооружения и стрелкового оружия. 

"ЕС и Украина также будут активно разоблачать российские информационные манипуляции в этой сфере и противодействовать им", - сказано в соглашении. 

Помощь энергетике

Евросоюз продолжит поддерживать энергетическую и ядерную безопасность в Украине. В частности, Механизм гражданской защиты Союза (UCPM) будет продолжать оказывать помощь украинскому энергетическому сектору в виде оборудования и услуг.

Более широкие обязательства в сфере безопасности

Вступление в ЕС

Евросоюз продолжит поддерживать намерение Украины вступить в блок. При этом Украина обязуется провести ряд реформ, в том числе в сфере верховенства права. 

Поддержка мира в Украине

Евросоюз будет пытаться привлечь как можно больше стран к поддержке справедливого и длительного мира в Украине, который будет основан на принципах Устава ООН и международного права. 

"Решение о фактических условиях для переговоров будет принято Украиной", - подчеркивается в документе. 

Финпомощь

ЕС обязуется продолжить финансовую помощь Украине, в том числе в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро. 

Санкции против России

Как указано в соглашении, Украина и ЕС продолжат оказывать давление на Россию, чтобы подорвать ее способность вести войну. Это касается и тех, кто предоставляет РФ материальную помощь, и третьих стран, которые помогают обходить ограничения. 

Использование активов РФ

Евросоюз будет и дальше работать над использованием доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. 

Трибунал для России

Украина и ЕС подтверждают, что безнаказанности для России быть не может. Поэтому соглашение поддерживает создание спецтрибунала за преступление агрессии против Украины. 

"Европейский Союз также будет продолжать поддерживать все этапы цикла привлечения к ответственности - от расследования до надлежащего судебного преследования и судебного разбирательства, что в конце концов обеспечит возмещение и компенсацию жертвам", - уточняется в документе. 

Механизм консультаций 

Украина и Евросоюз по просьбе любой из стран в случае возможной повторной агрессии в течение 24 часов проведут консультации по вопросу потребностей Украины для самообороны. 

Согласно тексту, соглашение могут пересмотреть не позже чем через 10 лет с даты подписания. 

С полным текстом соглашения по безопасности между Украиной и ЕС можете ознакомиться ниже:

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по безопасности с ЕС во время своего сегодняшнего визита в Брюссель.

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