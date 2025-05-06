Допомога ВПО під питанням: хто з переселенців і коли може втратити виплати

Деякі переселенці в Україні можуть втратити грошову допомогу на проживання. Зокрема, це стосується тих, хто повернувся до покинутого місця проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
У Мінсоцполітики наголошують, що більше інформації у конкретному випадку можна отримати в органі соцзахисту за місцем проживання чи перебування.
Крім того, є низка факторів, коли допомогу на проживання для переселенців можуть не призначити. Виплати не нараховуються, якщо за три місяці перед зверненням ВПО або член сім'ї:
Нагадаємо, що українці, які були вимушені покинути свої домівки через війну, можуть отримати грошову допомогу на проживання. З 1 листопада 2023 року така допомога призначається на шість місяців на сім'ю та виплачується щомісяця одному з членів сім'ї.
Сума допомоги становить:
Раніше РБК-Україна розповідало, які пільги передбачені для багатодітних сімей з категорії ВПО у 2025 році.
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