Допомога ВПО під питанням: хто з переселенців і коли може втратити виплати

Виплат можуть позбавити ВПО, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, які підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого раніше місця проживання.

У Мінсоцполітики наголошують, що більше інформації у конкретному випадку можна отримати в органі соцзахисту за місцем проживання чи перебування.

Крім того, є низка факторів, коли допомогу на проживання для переселенців можуть не призначити. Виплати не нараховуються, якщо за три місяці перед зверненням ВПО або член сім'ї: