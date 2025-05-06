Помощь ВПЛ под вопросом: кто из переселенцев и когда может потерять выплаты

Выплат могут лишить ВПЛ, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, которые подтверждаются документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др.);

вернулись к покинутому ранее месту жительства.

В Минсоцполитики отмечают, что больше информации в конкретном случае можно получить в органе соцзащиты по месту жительства или пребывания.

Кроме того, есть ряд факторов, когда помощь на проживание для переселенцев могут не назначить. Выплаты не начисляются, если за три месяца перед обращением ВПЛ или член семьи: