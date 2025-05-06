Помощь ВПЛ под вопросом: кто из переселенцев и когда может потерять выплаты

Некоторые переселенцы в Украине могут потерять денежную помощь на проживание. В частности, это касается тех, кто вернулся к покинутому месту жительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
В Минсоцполитики отмечают, что больше информации в конкретном случае можно получить в органе соцзащиты по месту жительства или пребывания.
Кроме того, есть ряд факторов, когда помощь на проживание для переселенцев могут не назначить. Выплаты не начисляются, если за три месяца перед обращением ВПЛ или член семьи:
Напомним, что украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, могут получить денежную помощь на проживание. С 1 ноября 2023 года такая помощь назначается на шесть месяцев на семью и выплачивается ежемесячно одному из членов семьи.
Сумма помощи составляет:
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