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Допомога ВПО за новими правилами: безробітним нагадали про важливий момент

Фото: безробітним ВПО обов'язкова реєстрація в Центрі зайнятості для отримання виплат з 1 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 1 березня на виплати за новою заявою можуть претендувати ті безробітні ВПО, які зареєструвалися в Центрі зайнятості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

"З 1 березня 2024 року змінився порядок призначення соціальної допомоги людям зі статусом ВПО. Так, після призначення допомоги працездатні члени родини мають обрати один зі способів сприяння своїй зайнятості", - йдеться у повідомленні.

А саме: 

  • працевлаштуватись;
  • зареєструватись як ФОП;
  • подати заявку на участь у грантовій програмі з метою отримання коштів на створення або розвиток власного бізнесу;
  • подати заявку на отримання ваучера на навчання;
  • стати на облік у центрі зайнятості.

Можливості для безробітних

У Центрі зайнятості громадяни, які є зареєстрованими безробітними, мають можливість:

  • пройти безоплатне професійне навчання. Зокрема, отримати ваучер на навчання - документ, що дає змогу безоплатно підвищити кваліфікацію або отримати нову професію за переліком зі 124 професій і спеціальностей;
  • отримати грант на створення або розвиток бізнесу. Пропонується дві програми, якими можуть скористатись ВПО:

            1. "Власна справа" - розмір мікрогрантів становить від 50 до 250 тис. грн;

            2. Грант для ветеранів - передбачає три варіанти надання грантів на суми,                які не можуть перевищувати 250 тис. грн, 500 тис. грн та 1 млн грн                            відповідно.

Крім того, перебуваючи на обліку в Центрі зайнятості під час воєнного стану, протягом 90 днів громадяни мають змогу отримувати допомогу по безробіттю.

Виплати ВПО в Україні 

Від 1 березня 2024 допомогу переселенцям в Україні призначатимуть за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте найбільш вразливі категорії ВПО й надалі отримуватимуть кошти без додаткового звернення до органів соцзахисту. Детальніше про зміни - у матеріалі РБК-Україна.


 

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