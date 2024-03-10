Допомога ВПО за новими правилами: безробітним нагадали про важливий момент

"З 1 березня 2024 року змінився порядок призначення соціальної допомоги людям зі статусом ВПО. Так, після призначення допомоги працездатні члени родини мають обрати один зі способів сприяння своїй зайнятості", - йдеться у повідомленні.

А саме:

працевлаштуватись;

зареєструватись як ФОП;

подати заявку на участь у грантовій програмі з метою отримання коштів на створення або розвиток власного бізнесу;

подати заявку на отримання ваучера на навчання;

стати на облік у центрі зайнятості.

Можливості для безробітних

У Центрі зайнятості громадяни, які є зареєстрованими безробітними, мають можливість:

пройти безоплатне професійне навчання. Зокрема, отримати ваучер на навчання - документ, що дає змогу безоплатно підвищити кваліфікацію або отримати нову професію за переліком зі 124 професій і спеціальностей;

отримати грант на створення або розвиток бізнесу. Пропонується дві програми, якими можуть скористатись ВПО:

1. "Власна справа" - розмір мікрогрантів становить від 50 до 250 тис. грн;

2. Грант для ветеранів - передбачає три варіанти надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тис. грн, 500 тис. грн та 1 млн грн відповідно.

Крім того, перебуваючи на обліку в Центрі зайнятості під час воєнного стану, протягом 90 днів громадяни мають змогу отримувати допомогу по безробіттю.

Виплати ВПО в Україні

Від 1 березня 2024 допомогу переселенцям в Україні призначатимуть за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте найбільш вразливі категорії ВПО й надалі отримуватимуть кошти без додаткового звернення до органів соцзахисту. Детальніше про зміни - у матеріалі РБК-Україна.



