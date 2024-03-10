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Помощь ВПЛ по новым правилам: безработным напомнили о важном моменте

Фото: безработным ВПЛ обязательна регистрация в Центре занятости для получения выплат с 1 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 марта на выплаты по новому заявлению могут претендовать те безработные ВПЛ, кто зарегистрировался в Центре занятости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

"С 1 марта 2024 года изменился порядок назначения социальной помощи людям со статусом ВПЛ. Так, после назначения помощи трудоспособные члены семьи должны выбрать один из способов содействия своей занятости", - говорится в сообщении.

А именно:

  • трудоустроиться;
  • зарегистрироваться как ФЛП;
  • подать заявку на участие в грантовой программе с целью получения средств на создание или развитие собственного бизнеса;
  • подать заявку на получение ваучера на обучение;
  • встать на учет в центре занятости.

Возможности для безработных

В Центре занятости граждане, зарегистрированные безработными, имеют возможность:

  • пройти бесплатное профессиональное обучение. В частности, получить ваучер на обучение - документ, позволяющий безвозмездно повысить квалификацию или получить новую профессию по перечню из 124 профессий и специальностей;
  • получить грант на создание или развитие бизнеса. Предлагается две программы, которыми могут воспользоваться ВПЛ:

            1. "Собственное дело" - размер микрогрантов составляет от 50 до 250 тыс.              грн;

            2. Грант для ветеранов - предусматривает три варианта предоставления                  грантов на суммы, которые не могут превышать 250 тыс. грн, 500 тыс. грн и              1 млн. грн.

Кроме того, находясь на учете в Центре занятости во время военного положения, в течение 90 дней граждане могут получать пособие по безработице.

Выплаты ВПЛ в Украине

С 1 марта 2024 помощь переселенцам в Украине будут назначать по новым правилам. Выплаты могут продолжить после подачи заявления и при определенных условиях. Однако наиболее уязвимые категории ВПЛ и дальше будут получать денежное пособие без дополнительного обращения в органы соцзащиты. Детальнее об изменениях - в материале РБК-Украина.

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