Допомога для ВПО, комуналка та відключення боржників: що зміниться з 1 лютого в Україні

Допомогу ВПО не скасують

Значній частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у лютому мали припинити щомісячні виплати. Так, минулого року уряд вирішив автоматично продовжити допомогу всім ВПО з 1 серпня 2023 до кінця січня 2024, після чого виплати планували залишити тільки для окремих категорій.

Проте 26 січня стало відомо, що абсолютно всі категорії ВПО отримуватимуть грошову допомогу і в лютому. Це 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю.

Нові правила для переселенців запровадять вже з 1 березня 2024. Умови для виплат дійсно стануть жорсткішими. Ще пів року на допомогу зможуть розраховувати:

ВПО з-поміж пенсіонерів, пенсія яких не перевищує 9444 грн (4 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб);

особи з інвалідністю 1 або 2 групи;

діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та інші вразливі категорії.

Детально про зміну правил мають додатково повідомити в Мінсоцполітики. Хоча у відомстві вже анонсували, що допомогу з 1 березня також нараховуватимуть родинам, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9400 грн доходу на кожного члена сім’ї.

Крім того, продовжать виплачувати допомогу українцям, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.

"Ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми", – пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Фото: виплати переселенцям не скасують 1 лютого (Getty Images)

Скасування компенсації на проживання для внутрішньо переміщених осіб пов’язано з вимогами міжнародних партнерів, які надають Україні кошти.

Як зазначила віцепрем'єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення, чи оптимізації. Вона додала, що за міжнародними лекалами для адаптації переселенців достатньо двох років.

Чи чекати на підвищення тарифів

Через війну в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів за частину комунальних послуг. На час дії воєнного стану та пів року після його скасування заборонено змінювати ціни на гарячу воду, опалення, газ.

Ці правила не розповсюджуються на послуги холодного водопостачання та електрику. Проте в уряді запевняють, що вищезазначені тарифи ЖКГ залишаться без змін як мінімум до кінця опалювального сезону у квітні 2024.

Найбільший постачальник газу населенню НАК "Нафтогаз" пропонує фіксовану ціну – 7,96 грн/куб.м. При цьому в компанії кажуть, що в майбутньому ціна все ж може зрости.

Тарифи на холодну воду в НКРЕКП планували підвищити в середньому на 30% ще минулого літа, але рішення скасували після втручання влади. Вартість послуг поки незмінна, але може відрізнятися в залежності від регіону. Тариф встановлюється для кожного водоканалу окремо.

Ціна на світло для населення становить 2,64 грн/кВт-год, або 1,32 грн/кВт-год у нічні години для власників двозонних лічильників.

У лютому тариф на електроенергію зміниться, однак не для населення, а лише для малих непобутових споживачів (невеликі підприємства та бізнеси, електроустановки яких приєднані до відповідних мереж із договірною потужністю до 50 кВт) постачальника Yasno. Для цих категорій споживачів ціна міняється щомісяця.

Фото: тарифи ЖКГ у лютому не підвищуватимуть (Юлія Червінська, РБК-Україна)

Відключення боржників

У грудні 2023 року Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг за борги, що діяв від початку повномасштабного вторгнення. Відтепер постачальникам послуг ЖКГ знов дозволяється:

Нараховувати та стягувати пеню, штрафи за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;

за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги; Призупиняти/повністю зупиняти постачання послуг у випадку несвоєчасної та/або неповної оплати послуг.

Таким чином, українцям знову можуть "відрізати" світло, газ та воду, якщо є заборгованість. Водночас заборона стягувати борги продовжить діяти для громадян, що проживають в зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і для тих, чиє житло було пошкоджене внаслідок війни.

Постачальники мають право припинити надання послуг, якщо домогосподарство не сплатило за спожиті обсяги у терміни, що визначені договором (зазвичай 10-30 днів після встановленої дати внесення оплати). Однак споживача повинні обов'язково попередити відповідним письмовим повідомленням.

В компанії Yasno попередили, що перші відключення боржників можуть початися вже наприкінці січня 2024. Керівник YASNO Сергій Коваленко зазначив, що відключати будуть не "всіх підряд", а за певними критеріями – сума боргу, його давність тощо. Він також пояснив, що робити, щоб світло не відключили.

"Уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде, а для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії, які зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою", – зазначив Коваленко.

Фото: електропостачання припинятимуть за борги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Докладніше про скасування мораторію на відключення послуг ЖКГ та стягнення боргів можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Платимо за рахунками. В Україні знову дозволили відключати світло, газ та воду за борги: як це працює".

Доставка та продаж ліків "Укрпоштою"

"Укрпошта" почне доставляти ліки на деокуповані та прифронтові території України. Пілотний проєкт має стартувати 1 лютого 2024.

В Мінреінтеграції повідомили, що АТ "Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.

Ця ініціатива дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року. Громадяни зможуть залишити запит на необхідні лікарські засоби через "гарячу лінію".