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Допомога ВПО: чи можуть переселенці знову отримати виплати після виїзду за кордон

Фото: ВПО після поверенення з-за кордону можуть отримати виплати (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Переселенці які отримували допомогу на проживання, а потім виїхали за кордон, можуть розраховувати на виплати після повернення. Але для цього потрібно відповідати кільком критеріям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порядок надання допомоги ВПО.

Відповідно до чинного Порядку, допомогу можуть продовжити особам, які:

  • вже отримували виплати до виїзду за кордон;
  • були зняті з обліку ВПО, але повернулись і повторно зареєструвались;
  • втратили житло або виїхали з територій бойових дій чи окупації;
  • добровільно відмовились від допомоги або отримання було припинене.

Як роз'яснювали у Міністерстві соціальної політики, ВПО, які повернулися з-за кордону:

  • повинні відповідати індивідуальним критеріям для нарахування допомоги (наприклад, бути особою з інвалідністю, отримувачем пенсії, вагітною жінкою тощо) або критеріям для виплат на сім’ю;
  • до них не застосовуються обмеження пункту 8 Порядку, який передбачає скасування виплат за виїзд за кордон більш ніж на 30 днів.

У разі призупинення допомоги через виїзд за кордон або зняття з обліку як ВПО, виплати можуть бути продовжені на 6 місяців за умови повторного звернення й відповідності вимогам.

 

Виплати для ВПО

Нагадаємо, що внутрішні переселенці можуть отримати виплати від держави. Це допомога на проживання, вона надається щомісяця. Сума виплат становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.

Проте отримати таку допомогу можуть не всі ВПО. На неї можуть розраховувати лише найвразливіші категорії українців. Більше про це - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Також ми пояснювали, як українці, які вперше виїхали з небезпечних територій, можуть стати ВПО і отримати виплати.

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