Допомога ВПО: чи можуть переселенці знову отримати виплати після виїзду за кордон

Виплати для ВПО

Нагадаємо, що внутрішні переселенці можуть отримати виплати від держави. Це допомога на проживання, вона надається щомісяця. Сума виплат становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.

Проте отримати таку допомогу можуть не всі ВПО. На неї можуть розраховувати лише найвразливіші категорії українців. Більше про це - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Також ми пояснювали, як українці, які вперше виїхали з небезпечних територій, можуть стати ВПО і отримати виплати.

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