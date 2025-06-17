Помощь ВПЛ: могут ли переселенцы снова получить выплаты после выезда за границу

Выплаты для ВПЛ

Напомним, что внутренние переселенцы могут получить выплаты от государства. Это помощь на проживание, она предоставляется ежемесячно. Сумма выплат составляет 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.

Однако получить такую помощь могут не все ВПЛ. На нее могут рассчитывать только самые уязвимые категории украинцев. Больше об этом - узнайте в материале РБК-Украина.

Также мы объясняли, как украинцы, которые впервые выехали из опасных территорий, могут стать ВПЛ и получить выплаты.

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