Помощь ВПЛ: могут ли переселенцы снова получить выплаты после выезда за границу

Переселенцы, которые получали пособие на проживание, а затем выехали за границу, могут рассчитывать на выплаты после возвращения. Но для этого нужно соответствовать нескольким критериям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порядок предоставления помощи ВПЛ.
В соответствии с действующим Порядком, помощь могут продолжить лицам, которые:
Как разъясняли в Министерстве социальной политики, ВПЛ, которые вернулись из-за границы:
В случае приостановления помощи из-за выезда за границу или снятия с учета как ВПЛ, выплаты могут быть продлены на 6 месяцев при условии повторного обращения и соответствия требованиям.
Напомним, что внутренние переселенцы могут получить выплаты от государства. Это помощь на проживание, она предоставляется ежемесячно. Сумма выплат составляет 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.
Однако получить такую помощь могут не все ВПЛ. На нее могут рассчитывать только самые уязвимые категории украинцев. Больше об этом - узнайте в материале РБК-Украина.
Также мы объясняли, как украинцы, которые впервые выехали из опасных территорий, могут стать ВПЛ и получить выплаты.
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