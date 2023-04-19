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"Допомога" від ООН та Червоного хреста. Українців попередили по нову шахрайську схему

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Україна, Середа 19 квітня 2023 15:34
"Допомога" від ООН та Червоного хреста. Українців попередили по нову шахрайську схему Фото: українців попередили по нову шахрайську схему (freepik com)
Автор: Каріна Левицька

Українців попередили по нову шахрайську схему. Цього разу зловмисники пропонують отримати грошову допомогу видаючи себе за міжнародні організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Червоний Хрест України.

За даними товариства, нині у мережі поширюється фейкова інформація про нібито:

  • грошову виплату українцям у розмірі 7000 гривень від Червоного Хреста України та ООН;
  • міжнародну допомогу громадянам України до 300 000 гривень.

"Червоний Хрест України не здійснює таких виплат. Всю інформацію про грошові виплати ми розміщуємо на наших офіційних каналах, наприклад, на цьому сайті", - повідомили в Червоному Хресті.

Будьте уважними та не передавайте зловмисникам персональні дані, номери банківських карток, а також не переходьте за сумнівними посиланнями та не переказуйте гроші шахраям.

"У разі виявлення фейкової інформації, повідомте нас, надіславши посилання фейкового джерела та лист на нашу пошту - sos@redcross.org.ua", - додали в товаристві.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України ліквідувала ще дві схеми виманювання грошей в українських військовослужбовців та їхніх родин..

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