"Допомога" від ООН та Червоного хреста. Українців попередили по нову шахрайську схему
Українців попередили по нову шахрайську схему. Цього разу зловмисники пропонують отримати грошову допомогу видаючи себе за міжнародні організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Червоний Хрест України.
За даними товариства, нині у мережі поширюється фейкова інформація про нібито:
- грошову виплату українцям у розмірі 7000 гривень від Червоного Хреста України та ООН;
- міжнародну допомогу громадянам України до 300 000 гривень.
"Червоний Хрест України не здійснює таких виплат. Всю інформацію про грошові виплати ми розміщуємо на наших офіційних каналах, наприклад, на цьому сайті", - повідомили в Червоному Хресті.
Будьте уважними та не передавайте зловмисникам персональні дані, номери банківських карток, а також не переходьте за сумнівними посиланнями та не переказуйте гроші шахраям.
"У разі виявлення фейкової інформації, повідомте нас, надіславши посилання фейкового джерела та лист на нашу пошту - sos@redcross.org.ua", - додали в товаристві.
Нагадаємо, днями Служба безпеки України ліквідувала ще дві схеми виманювання грошей в українських військовослужбовців та їхніх родин..
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