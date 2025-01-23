Військова допомога Україні від США наразі триває, - МЗС

Тихий заявив, що військова допомога з боку США наразі триває.

"Що до конкретних сум, які залишались у президентській програмі, то давайте будемо дивитись за розвитком подій, як будуть відбуватися контакти між українською та американською стороною. Я думаю, що можна розв'язати будь-які питання", - зазначив він.

Речник МЗС підкреслив, що підтримка України зі сторони США є стратегічно важливою не лише для Києва, але й для Вашингтона.

"Загалом, ви розумієте, підтримка військова з боку США Україні - це стратегічна річ, стратегічно важлива для самих США. Ми це доносимо до американської сторони, що ця підтримка є ключової для досягнення справедливого миру", - заявив Тихий.