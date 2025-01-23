Военная помощь Украине от США сейчас продолжается, - МИД

Тихий заявил, что военная помощь со стороны США пока продолжается.

"Что касается конкретных сумм, которые оставались в президентской программе, то давайте будем смотреть за развитием событий, как будут происходить контакты между украинской и американской стороной. Я думаю, что можно решить любые вопросы", - отметил он.

Представитель МИД подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США является стратегически важной не только для Киева, но и для Вашингтона.

"В общем, вы понимаете, поддержка военная со стороны США Украине - это стратегическая вещь, стратегически важная для самих США. Мы это доносим до американской стороны, что эта поддержка является ключевой для достижения справедливого мира", - заявил Тихий.