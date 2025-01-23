Военная помощь Украине от США сейчас продолжается, - МИД

Военная помощь Украине со стороны США продолжается. Более того, эта поддержка остается стратегически важной для обеих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого на пресс-конференции для СМИ.
Тихий заявил, что военная помощь со стороны США пока продолжается.
"Что касается конкретных сумм, которые оставались в президентской программе, то давайте будем смотреть за развитием событий, как будут происходить контакты между украинской и американской стороной. Я думаю, что можно решить любые вопросы", - отметил он.
Представитель МИД подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США является стратегически важной не только для Киева, но и для Вашингтона.
"В общем, вы понимаете, поддержка военная со стороны США Украине - это стратегическая вещь, стратегически важная для самих США. Мы это доносим до американской стороны, что эта поддержка является ключевой для достижения справедливого мира", - заявил Тихий.
Заметим, что перед инаугурацией Трампа США значительно чаще объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.
Такая активизация была связана с тем, что администрация президента бывшего президента США Джо Байдена пыталась использовать все средства, которые были выделены на помощь Украине.
В частности 30 декабря Байден направил около 2,5 млрд долларов на военную помощь Украине.
Это было ожидаемо, ведь во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении быстро завершить войну в Украине. В одном из таких заявлений Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины и пригрозил остановить финансовую помощь.
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