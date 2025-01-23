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Военная помощь Украине от США сейчас продолжается, - МИД

Фото: спикер МИД Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Военная помощь Украине со стороны США продолжается. Более того, эта поддержка остается стратегически важной для обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого на пресс-конференции для СМИ.

Тихий заявил, что военная помощь со стороны США пока продолжается.

"Что касается конкретных сумм, которые оставались в президентской программе, то давайте будем смотреть за развитием событий, как будут происходить контакты между украинской и американской стороной. Я думаю, что можно решить любые вопросы", - отметил он.

Представитель МИД подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США является стратегически важной не только для Киева, но и для Вашингтона.

"В общем, вы понимаете, поддержка военная со стороны США Украине - это стратегическая вещь, стратегически важная для самих США. Мы это доносим до американской стороны, что эта поддержка является ключевой для достижения справедливого мира", - заявил Тихий.

Трамп угрожал прекратить помощь США

Заметим, что перед инаугурацией Трампа США значительно чаще объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.

Такая активизация была связана с тем, что администрация президента бывшего президента США Джо Байдена пыталась использовать все средства, которые были выделены на помощь Украине.

В частности 30 декабря Байден направил около 2,5 млрд долларов на военную помощь Украине.

Это было ожидаемо, ведь во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении быстро завершить войну в Украине. В одном из таких заявлений Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины и пригрозил остановить финансовую помощь.

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