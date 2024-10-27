Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США, - Bloomberg

Офіційні особи в Києві та Європі стурбовані тим, що перемога Дональда Трампа може призвести до того, що Україна буде змушена вдатися до болючого врегулювання війни, яке дозволить російському диктатору Володимиру Путіну зміцнити свою владу на території країни.

І хоча президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, сувора реальність полягає в тому, що виснажені українські збройні сили значною мірою залежать від допомоги США. Зокрема деякі союзники України вже заговорили про те, як може закінчитися війна.

Якщо переможе Трамп, який заявив, що "врегулює" конфлікт ще до вступу на посаду, а також виконає свої погрози припинити допомогу, то у такому разі можливості для України різко звузяться.

Але навіть якщо переможе Камала Гарріс, то, за словами західних чиновників, які говорили на умовах анонімності, Сполученим Штатам, ймовірно, буде важко утримати значну фінансову підтримку через Конгрес.