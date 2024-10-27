Помощь Украине может уменьшиться, независимо от результатов выборов в США, - Bloomberg

После более чем 1000 дней жестоких боев, выборы в США становятся переломным моментом для Украины. И независимо от результатов, помощь стране может уменьшится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Официальные лица в Киеве и Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к тому, что Украина будет вынуждена пойти на болезненное урегулирование войны, которое позволит российскому диктатору Владимиру Путину укрепить свою власть на территории страны.
И хоть президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, суровая реальность состоит в том, что истощенные украинские вооруженные силы в значительной степени зависят от помощи США. В частности, некоторые союзники Украины уже заговорили о том, как может закончиться война.
Если победит Трамп, который заявил, что "урегулирует" конфликт еще до вступления на должность, а также выполнит свои угрозы прекратить помощь, то в таком случае возможности для Украины резко сузятся.
Но даже если победит Камала Харрис, то по словам западных чиновников, которые говорили на условиях анонимности, Соединенным Штатам, вероятно, будет тяжело удержать значительную финансовую поддержку через Конгресс.
Напомним, в пятницу 25 октября, за десять дней до выборов президента США, демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп сравнялись по уровню поддержки и имеют одинаковые шансы на победу. В частности, речь идет о семи ключевых так называемых колеблющихся штатах.
Что такое "колеблющиеся" штаты и как они решат судьбу выборов в США - читайте в материале РБК-Украина.
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