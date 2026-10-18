Допомога Україні на межі можливостей: у Бундестазі зробили тривожну заяву щодо ППО

Німеччина вже надала Україні все, що могла для підтримки протиповітряної оборони, і наразі не має додаткових можливостей для нових постачань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berliner Zeitung .

Голову комітету із закордонних справ Бундестагу Арміна Лашета запитали, що ще можуть зробити Бундесвер або німецька оборонна промисловість, аби підготувати українську ППО до зими. Відповідь політика була короткою: "На мій погляд, маневру немає".

За словами Лашета, федеральний уряд уже використав доступні можливості й не має додаткового потенціалу, який можна було б швидко залучити для допомоги Україні.

"Ми надали все, що було можливо, щоб підтримати Україну", - додав він.

Окремо політика запитали про зброю великої дальності, яку Україна може використовувати для ударів углиб Росії. Прямої відповіді щодо перспектив постачання такого озброєння Лашет не дав, натомість згадав позицію президента США Дональда Трампа.

За словами німецького політика, Трамп наполегливо закликав президента України Володимира Зеленського не атакувати російські нафтопереробні заводи та підприємства з виробництва дизельного пального.

"Я вважаю, що наразі нам слід робити ставку на деескалацію", - заявив Лашет.

Він вважає, що загострення відносин зі Сполученими Штатами може зашкодити Україні. Тому Києву важливо зберегти підтримку Вашингтона, зокрема доступ до супутникового сервісу Starlink і розвідувальної інформації.

Водночас Лашет визнав, що рішення щодо цілей для ударів ухвалює українська сторона. "У цьому ми не можемо давати йому порад", - сказав політик, додавши, що вже висловив свою позицію щодо необхідності стриманості.