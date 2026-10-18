Помощь Украине на грани возможностей: в Бундестаге сделали тревожное заявление по ПВО

Германия уже предоставила Украине все, что могла для поддержки противовоздушной обороны, и пока нет дополнительных возможностей для новых поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner Zeitung .

Главу комитета по иностранным делам Бундестага Армина Лашета спросили, что еще могут сделать Бундесвер или немецкая оборонная промышленность, чтобы подготовить украинскую ПВО к зиме. Ответ политика был кратким: "На мой взгляд, маневра нет".

По словам Лашета, федеральное правительство уже использовало доступные возможности и не имеет дополнительного потенциала, который можно было бы быстро привлечь для помощи Украине.

"Мы предоставили все, что было возможно, чтобы поддержать Украину", – добавил он.

Отдельно политика спросили об оружии большой дальности, которое Украина может использовать для ударов в глубь России. Прямого ответа на перспективы поставки такого вооружения Лашет не дал, вспомнив же позицию президента США Дональда Трампа.

По словам немецкого политика, Трамп настойчиво призвал президента Украины Владимира Зеленского не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по производству дизельного горючего.

"Я считаю, что нам следует делать ставку на деэскалацию", - заявил Лашет.

Он считает, что обострение отношений с Соединенными Штатами может помешать Украине. Поэтому Киеву важно сохранить поддержку Вашингтона, в частности, доступ к спутниковому сервису Starlink и разведывательной информации.

В то же время Лашет признал, что решение о целях ударов принимает украинская сторона. "В этом мы не можем давать ему советов", - сказал политик, добавив, что уже высказал свою позицию по поводу необходимости сдержанности.