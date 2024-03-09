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Помощь на похороны пенсионера: все, что нужно знать

Суббота 09 марта 2024 09:24
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Помощь на похороны пенсионера: все, что нужно знать Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

После смерти пенсионера близкие люди могут получить помощь на похороны от Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области в Facebook.

Размер пособия на погребение пенсионера будет зависеть от его статуса. В частности:

  • две пенсии, которые получал пенсионер на момент смерти, для пенсионеров, которые получали пенсию согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
  • три пенсии, но не менее 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, для пенсионеров из числа военнослужащих, получавших пенсию согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Для получения пособия на погребение необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Лицо, которое обращается за получением пособия на погребение, должно подать следующие документы:

  • заявление о выплате пособия на погребение;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти (может выдаваться в случае государственной регистрации смерти исполнительным органом сельского, поселкового, городского (кроме городов областного значения) совета);
  • свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти (подается, если гражданин умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства);
  • справку о постановке на учет ВПЛ (для заявителей, которые согласно паспорту зарегистрированы на временно оккупированных территориях);
  • реквизиты банковского счета в формате ІВАN.

При этом отмечается, что срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера.

Выплата помощи на похороны в связи со смертью получателя пенсии осуществляется исключительно через уполномоченные банки.

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