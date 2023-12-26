Допомога з першого дня. Якою буде реабілітація військових в Україні: відповідь МОЗ

В Україні працюють над створенням системи реабілітації, яка б дозволила надавати послуги ветерану війни фактично все життя, і неподалік від його дому.

Про це йдеться у статті РБК-Україна про те, як ветерани проходять реабілітацію після поранень .

В Україні до вторгнення РФ була фактично радянська система реабілітації. Зміни розпочали у 2016-му з запровадженням в університетах нових спеціальностей – почали вчити ерготерапевтів, фізичних терапевтів та інших. Також допомогли законодавчі зміни, коли прийняли закон "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я".

Це дозволило галузі розвиватись, як це робиться зараз у світі, кажуть РБК-Україна у МОЗ. А активний розвиток реабілітації почався з початком великої війни.

"Треба, щоб реабілітація починалася якомога раніше, фактично з першого дня. Коли пацієнт потрапляє в лікарню, вже тоді з ним мають почати працювати фахівці з реабілітації. Бо можуть статися незворотні процеси, і час упустять", – говорить в коментарі РБК-Україна Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України.

За його словами, коли стаціонарне лікування людині вже не треба, але є обмеження функцій, її мають скерувати у відділення реабілітації.

"Нам треба зробити все, щоб людина не стала особою з інвалідністю", – каже він.

В Україні орієнтуються на досвід в Ізраїлю: там на 10 мільйонів населення – близько тисячі реабілітаційних ліжок. Вже зараз в Україні є реабілітаційні відділення в багатопрофільних лікарнях у великих містах. Ідея в тому, щоб для таких пацієнтів в кожному з них було щонайменше 30 ліжок.

Фото: Реабілітацією військових в Україні займаються багатопрофільні лікарні в низці великих міст (Катерина Гончарова/РБК-Україна)

"Зараз всі подібні заклади в Україні здатні приймати понад 8 тисяч пацієнтів на день. Наша потреба – якраз 7-8 тисяч. Але в Ізраїлі дуже добре працює допомога в громадах, нам це ще потрібно розвивати. В Україні міжнародні команди фахівців з реабілітації постійно вчать наших колег”, – додає він.

При вкрай складних травмах, наприклад, розривах спинного мозку, для пацієнтів в Україні у майбутньому працюватиме п'ять спеціалізованих центрів. Також планується, що амбулаторно ветеран має отримати допомогу якомога ближче до дому, щоб не їхати кудись 300 і більше кілометрів.

Тим часом реабілітацією і протезуванням в Україні вже почали займатися багато медичних закладів. Наприклад, на базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів активно розвивається національний центр реабілітації при травмах спинного мозку.

Психологічну реабілітацію надає медичний центр "Пуща-Водиця" МВС України. Щоб туди потрапити на безкоштовне лікування, достатньо направлення і дзвінок від сімейного лікаря, який веде військового.