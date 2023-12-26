Помощь с первого дня. Какой будет реабилитация военных в Украине: ответ Минздрава

В Украине работают над созданием системы реабилитации, которая позволила бы оказывать услуги ветерану войны фактически всю жизнь, и недалеко от его дома.

Об этом говорится в статье РБК-Украина о том, как ветераны проходят реабилитацию после ранений .

В Украине до вторжения РФ была практически советская система реабилитации. Изменения начались в 2016-м с введением в университетах новых специальностей – начали учить эрготерапевтов, физических терапевтов и других. Также помогли законодательные изменения при принятии закона "О реабилитации в сфере здравоохранения".

Это позволило отрасли развиваться, как это сейчас делается в мире, говорят РБК-Украина в Минздраве. А активное развитие реабилитации началось с началом большой войны.

"Нужно, чтобы реабилитация начиналась как можно раньше, фактически с первого дня. Когда пациент попадает в больницу, уже тогда с ним должны начать работать специалисты по реабилитации. Потому что могут произойти необратимые процессы, и время упустят", – говорит в комментарии РБК- Украина Василий Стрилка, директор департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Украины.

По его словам, когда стационарное лечение человеку уже не нужно, но есть ограничение функций, его должны направить в отделение реабилитации.

"Нам нужно сделать все, чтобы человек не стал лицом с инвалидностью", – говорит он.

В Украине ориентируются на опыт Израиля: там на 10 миллионов населения – около тысячи реабилитационных коек. Уже сейчас в Украине реабилитационные отделения в многопрофильных больницах в больших городах. Идея в том, чтобы для таких пациентов в каждом из них было не менее 30 коек.

Фото: Реабилитацией военных в Украине занимаются многопрофильные больницы в ряде крупных городов (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

"Сейчас все подобные учреждения в Украине способны принимать более 8 тысяч пациентов в день. Наша потребность – как раз 7-8 тысяч. Но в Израиле очень хорошо работает помощь в общинах, нам это еще нужно развивать. В Украине международные команды специалистов по реабилитации постоянно учат наших коллег”, – добавляет он.

При крайне сложных травмах, например разрывах спинного мозга, для пациентов в Украине в будущем будет работать пять специализированных центров. Также планируется, что амбулаторно ветеран должен получить помощь как можно ближе к дому, чтобы не ехать куда-то 300 и более километров.

Между тем, реабилитацией и протезированием в Украине уже начали заниматься многие медицинские учреждения. К примеру, на базе Ровенского областного госпиталя ветеранов активно развивается национальный центр реабилитации при травмах спинного мозга.

Психологическую реабилитацию оказывает медицинский центр "Пуща-Водица" МВД Украины. Чтобы туда попасть на бесплатное лечение, достаточно направления и звонка от семейного врача, который ведет военного.