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Допомога переселенцям на проживання: скільки виплатили за останній місяць

Фото: переселенці у січні-2023 отримають 6,2 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За січень 2023 року було нараховано допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на загальну суму близько 6,2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, кількість внутрішніх переселенців в Україні внаслідок агресії РФ наразі сягає 4,8 млн людей. Йдеться лише про тих громадян, які подали заяви на реєстрацію.

За даними Міністерства соціальної політики України, що забезпечує централізовану виплату допомоги на проживання ВПО, у січні 2023 року стали на облік (в тому числі перемістились повторно) більш ніж 100 тис. осіб, а повернулися додому і знялись з обліку - близько 53 тис. людей.

Допомога на проживання для ВПО надається щомісячно на кожну внутрішньо переміщену особу в таких розмірах:

  • - для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тисячі гривень,
  • - для інших осіб - 2 тисячі гривень.

Отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги на проживання можна за допомогою застосунку Дія. Крім того, внутрішні переселенці можуть особисто звертатися до органів соціального захисту населення, в ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Нагадаємо, право на допомогу мають особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ, та ті, у кого зруйноване чи пошкоджене майно.

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