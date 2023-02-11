Помощь переселенцам на проживание: сколько выплатили за последний месяц

По данным пресс-службы, количество внутренних переселенцев в Украине в результате агрессии РФ в настоящее время достигает 4,8 млн человек. Речь идет только о гражданах, которые подали заявления на регистрацию.

По данным Министерства социальной политики Украины, обеспечивающего централизованную выплату пособия на проживание ВПЛ, в январе 2023 года стали на учет (в том числе переместились повторно) более 100 тыс. человек, а вернулись домой и снялись с учета - около 53 тыс. человек.

Пособие на проживание для ВПЛ предоставляется ежемесячно на каждого человека лицо в следующих размерах:

- для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысячи гривен,

- для других лиц - 2 тысячи гривен.

Получить справку ВПЛ и подать заявление на выплату пособия на проживание можно с помощью приложения Дія. Кроме того, внутренние переселенцы могут лично обращаться в органы социальной защиты населения, в ЦНАП или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.