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Помощь переселенцам на проживание: сколько выплатили за последний месяц

Фото: переселенцы в январе-2023 получат 6,2 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За январь 2023 года было начислено помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на общую сумму около 6,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу Минреинтеграции.

По данным пресс-службы, количество внутренних переселенцев в Украине в результате агрессии РФ в настоящее время достигает 4,8 млн человек. Речь идет только о гражданах, которые подали заявления на регистрацию.

По данным Министерства социальной политики Украины, обеспечивающего централизованную выплату пособия на проживание ВПЛ, в январе 2023 года стали на учет (в том числе переместились повторно) более 100 тыс. человек, а вернулись домой и снялись с учета - около 53 тыс. человек.

Пособие на проживание для ВПЛ предоставляется ежемесячно на каждого человека лицо в следующих размерах:

  • - для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысячи гривен,
  • - для других лиц - 2 тысячи гривен.

Получить справку ВПЛ и подать заявление на выплату пособия на проживание можно с помощью приложения Дія. Кроме того, внутренние переселенцы могут лично обращаться в органы социальной защиты населения, в ЦНАП или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Напомним, право на помощь имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ, и те, у кого разрушено или повреждено имущество.

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