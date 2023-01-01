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Помощь переселенцам в 2023 году: выплаты продолжаться, но будут проверки

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Украина, Воскресенье 01 января 2023 22:39
Помощь переселенцам в 2023 году: выплаты продолжаться, но будут проверки Фото: выплаты переселенцам будут продлены автоматически (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2023 году выплата пособий на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из госбюджета будут продлена автоматически. При этом проверки фактического места проживания зарегистрированных ВПЛ продолжатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Как отметили в пресс-службе, для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние, поскольку помощь на проживание не зависит от полученного дохода и бессрочна.

Согласно порядку предоставления помощи на проживание ВПЛ выплаты - это отдельный вид пособия, который назначается с месяца обращения без конечной даты его прекращения. Поэтому помощь должна и дальше выплачиваться, подчеркнули в Минреинтеграции.

Проверки переселенцев

Осенью в Украине начались проверки внутренне перемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.

Как отметили в Минсоцполитики, человек, который вернулся домой, в свое постоянное место жительства, перестает быть переселенцем. Поэтому его должны лишить выплат, предназначенных именно для ВПЛ.

По данным министерства, большое количество людей по возвращении домой не снимается с регистрации, поэтому было принято решение проверять ВПЛ по спискам.

Так, человеку, зарегистрировавшемуся как ВПЛ, придет сообщение с просьбой появиться в управлении соцзащиты и подтвердить свое пребывание. Если человек не появляется в течение 10 дней, выплаты прекращаются.

Реформа систему социальной защиты населения

Украинская власть в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязалась провести реформу систему социальной защиты населения. Структурный маяк Мониторинговой программы будет выполнен до конца января 2023 года.

Как отмечается в документе, война привела к появлению новых уязвимых групп населения (например, ВПЛ, ветеранов войны), чьи потребности должны быть учтены в будущих реформах системы социальной защиты.

"Учитывая это, мы подготовим концептуальную записку, где изложим наше видение подходов к реформированию системы социальной защиты для обеспечения адресной, достаточной и эффективной социальной помощи населению с учетом потребностей этих новых категорий", - говорится в Меморандуме.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объясняли, как переселенцам не потерять ежемесячное пособие.

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Министерство социальной политики Внутренне перемещенные лица
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