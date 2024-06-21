Допомога одинокій матері чи батьку: скільки нараховують на дитину і як отримати виплати

Хто має право на отримання допомоги

На дану соціальну виплату можуть претендувати:

одинокі матері, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька або запис про батька здійснено за вказівкою матері

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини / документі про народження (усиновлення) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) здійснено за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини

мати (батько) дітей у разі смерті другого з батьків (за умови неотримання пенсії по втраті годувальника або соціальної пенсії)

В українському законодавстві не закріплено поняття "одинокий батько", втім Верховний Суд дозволяє застосовувати це поняття за аналогією до "одинока матір".

Цей статус людина може отримати, якщо:

не перебуває у шлюбі

виховує і утримує дитину без участі іншого з батьків

При цьому, якщо людина згодом одружується (виходить заміж), то вона не втрачає цей статус щодо дитини, яка була народжена до шлюбу. Хіба, якщо новий чоловік чи дружиною усиновили дитину.

За яких умов надають допомогу

Розмір допомоги, яку призначають на дітей, залежить від доходів родини за попередні 6 місяців перед днем звернення.

Допомога надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

Якщо у родини не було доходів за останні пів року перед зверненням щодо виплат, то максимальний розмір допомоги у 2024 році становитиме:

на дитину до 6 років - 2 563 грн

на дитину від 6 років до 18 років - 3 196 грн

на дитину від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) - 3 028 грн

Важливо врахувати, що соціальні виплати ВПО чи їм подібні не враховуються до доходу родини при нарахуванні допомоги.

Як оформити виплати і наскільки їх дають

Щоб оформити виплати, потрібно подати заяву до ЦНАП / органів соцзахисту / виконавчого органу сільської, селищної ради за місцем проживання. Або ж надіслати заяву поштою чи онлайн на порталі Дія.

Допомогу призначають на 6 місяців з дати звернення. Кожні 6 місяців потрібно знову подавати заяву і пакет документів, щоб продовжили виплати.