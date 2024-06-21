Допомога одинокій матері чи батьку: скільки нараховують на дитину і як отримати виплати

Батько чи матір, які самостійно виховують дитину, мають право на призначення соціальної допомоги. Її розмір залежить від доходу родини за останніх пів року перед подачею документів на виплати.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook розповідає, які виплати передбачені для одиноких батьків.
На дану соціальну виплату можуть претендувати:
В українському законодавстві не закріплено поняття "одинокий батько", втім Верховний Суд дозволяє застосовувати це поняття за аналогією до "одинока матір".
Цей статус людина може отримати, якщо:
При цьому, якщо людина згодом одружується (виходить заміж), то вона не втрачає цей статус щодо дитини, яка була народжена до шлюбу. Хіба, якщо новий чоловік чи дружиною усиновили дитину.
Розмір допомоги, яку призначають на дітей, залежить від доходів родини за попередні 6 місяців перед днем звернення.
Допомога надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.
Якщо у родини не було доходів за останні пів року перед зверненням щодо виплат, то максимальний розмір допомоги у 2024 році становитиме:
Важливо врахувати, що соціальні виплати ВПО чи їм подібні не враховуються до доходу родини при нарахуванні допомоги.
Щоб оформити виплати, потрібно подати заяву до ЦНАП / органів соцзахисту / виконавчого органу сільської, селищної ради за місцем проживання. Або ж надіслати заяву поштою чи онлайн на порталі Дія.
Допомогу призначають на 6 місяців з дати звернення. Кожні 6 місяців потрібно знову подавати заяву і пакет документів, щоб продовжили виплати.
Читайте також про те, хто з українців може отримати виплати до Дня Незалежності.
Раніше ми писали про те, хто і як може отримати грошову допомогу від ООН.